AI伺服器缺料源頭找到了 水冷快接頭出現掃貨潮

AI伺服器大廠美超微日前於財報會議透露產業面臨關鍵組件缺料，直言因而阻礙出貨，若元件供應更多，就能賣出更多產品。供應鏈訪查後，找出美超微所指的缺料元件是水冷關鍵零組件快接頭。台廠中，時碩（4566）、富世達（6805）、嘉澤（3533）正加速送樣驗證，有望於本季起陸續認列營收，搶搭這波缺貨商機。

快接頭供不應求，市場出現掃貨潮，買家願意出高價包下產能，使得快接頭單價開始水漲船高，從原先每個單價40美元至60美元一路狂飆，甚至喊出「一切只要有料，價格好談」。

業界指出，AI伺服器中的水冷散熱系統共有六大關鍵零組件，包括冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板（Cold Plate）、機櫃、風扇牆、分歧管（CDM）與快接頭。

AI水冷快接頭大缺料

其中，快接頭負責快速連接水冷板與CDU之間的冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，堪稱扮演AI伺服器水冷成敗最關鍵的角色。

至於為何當下快接頭大缺貨，主因一個AI機櫃需要數百顆母、子快接頭，隨各大雲端服務供應商（CSP）大量採購AI伺服器，引爆快接頭需求呈現較機櫃數百倍需求，惟現階段全球AI伺服器水冷快接頭產能由七家廠商主導，其中包含兩家陸企。

惟受美中科技戰影響，陸企發展受限，實際能大量供貨僅五家，加上快接頭雖然只是一個金屬機構件，卻有許多專利壁壘，進入門檻高，導致現有供應商根本無法滿足瞬間湧出的龐大訂單。

時碩、富世達、嘉澤等台廠正積極投入快接頭業務，並且加速送樣時程，未來有望獲得轉單。其中，時碩大陸無錫廠、台灣桃園廠都有合作對象送樣中，預計今年第4季或明年初就有機會認列營收。時碩透露，未來相關產品生產，除了兩岸之外，也不排除因應國際客戶分散生產基地的要求，在泰國等第三地製造。

富世達在母公司奇鋐資源挹注下，現階段正全力加速開發快接頭，並已送樣給客戶認證中。嘉澤則估計第3季底會有明確的進度。



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