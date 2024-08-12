快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI伺服器缺料源頭找到了 水冷快接頭出現掃貨潮

經濟日報／ 記者宋健生陳昱翔／台中、台北報導
AI伺服器大廠美超微日前於財報會議透露產業面臨關鍵組件缺料。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照
AI伺服器大廠美超微日前於財報會議透露產業面臨關鍵組件缺料。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照

AI伺服器大廠美超微日前於財報會議透露產業面臨關鍵組件缺料，直言因而阻礙出貨，若元件供應更多，就能賣出更多產品。供應鏈訪查後，找出美超微所指的缺料元件是水冷關鍵零組件快接頭。台廠中，時碩（4566）、富世達（6805）、嘉澤（3533）正加速送樣驗證，有望於本季起陸續認列營收，搶搭這波缺貨商機。

快接頭供不應求，市場出現掃貨潮，買家願意出高價包下產能，使得快接頭單價開始水漲船高，從原先每個單價40美元至60美元一路狂飆，甚至喊出「一切只要有料，價格好談」。

業界指出，AI伺服器中的水冷散熱系統共有六大關鍵零組件，包括冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板（Cold Plate）、機櫃、風扇牆、分歧管（CDM）與快接頭。

AI水冷快接頭大缺料
AI水冷快接頭大缺料

其中，快接頭負責快速連接水冷板與CDU之間的冷卻液輸送，也是水冷散熱零組件中最容易出現漏水的元件，堪稱扮演AI伺服器水冷成敗最關鍵的角色。

至於為何當下快接頭大缺貨，主因一個AI機櫃需要數百顆母、子快接頭，隨各大雲端服務供應商（CSP）大量採購AI伺服器，引爆快接頭需求呈現較機櫃數百倍需求，惟現階段全球AI伺服器水冷快接頭產能由七家廠商主導，其中包含兩家陸企。

惟受美中科技戰影響，陸企發展受限，實際能大量供貨僅五家，加上快接頭雖然只是一個金屬機構件，卻有許多專利壁壘，進入門檻高，導致現有供應商根本無法滿足瞬間湧出的龐大訂單。

時碩、富世達、嘉澤等台廠正積極投入快接頭業務，並且加速送樣時程，未來有望獲得轉單。其中，時碩大陸無錫廠、台灣桃園廠都有合作對象送樣中，預計今年第4季或明年初就有機會認列營收。時碩透露，未來相關產品生產，除了兩岸之外，也不排除因應國際客戶分散生產基地的要求，在泰國等第三地製造。

富世達在母公司奇鋐資源挹注下，現階段正全力加速開發快接頭，並已送樣給客戶認證中。嘉澤則估計第3季底會有明確的進度。


延伸閱讀

美超微攻歐 協力廠喊衝

AI 伺服器 富世達

延伸閱讀

水冷或輝達認證的飆股

全民權證／雙鴻 押價內外10%

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

美超微液冷 AI 機櫃將支援 NVIDIA 協作平台！為數位孿生加速

相關新聞

Google新折疊機14日亮相 穩懋、晶技、GIS迎新訂單

網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發，以第二代折疊機Pi...

台積電傳200億買群創南科四廠 擴充先進封裝、製程

群創南科四廠（5.5代LCD面板廠）出售案，傳台積電開出比底價高兩成、總價上看200億元奪下，將用來擴充先進封裝甚至後續...

台積接單強強滾 今年營收拚超標

台積電先進製程接單強強滾，在蘋果iPhone 16系列新機邁入上市前密集備貨期、輝達（NVIDIA）H系列晶片持續擴大出...

ASIC晶片成趨勢 3家台廠受惠

不過輝達的通用晶片雖強效，但售價昂貴。

半導體展 群創同框恩智浦

群創南科四廠花落誰家引起熱議之際，該公司全力發展的扇出型面板級封裝（FOPLP）更是話題十足，並將首次躍居國際指標會展舞...

台積電布局美國、德國 進度順利

台積電先進製程訂單熱轉之際，美國、德國海外布局持續推進而且相當順利。台積電美國新廠所在地鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Ga...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。