韓廠擴大出貨HBM晶片

南韓媒體報導，南韓上半年記憶體晶片對台出口暴增225%，主因SK海力士因應大客戶輝達（NVIDIA）需求，大量出口高頻寬記憶體（HBM）給輝達晶片主要代工廠台積電（2330），以進行封裝。

這凸顯輝達AI晶片出貨動能強勁，身為主力代工廠的台積電先進製程訂單源源不絕。

韓國先驅報報導，南韓產業通商資源部和韓國貿易協會11日數據顯示，南韓前六月出口到台灣的記憶體晶片比去年同期增長225.7%、達42.6億美元，遠高於南韓整體記憶體出口的88.7%增幅。

台灣上半年也成為南韓記憶體晶片的第三大出口市場，比以往上升兩名，超越越南和美國。

2010年代以來，南韓每年對台灣的記憶體晶片出口都介於10億美元至40億美元。最新數據顯示，今年出口額可能刷新紀錄，攀抵80億美元。