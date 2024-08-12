台積電布局美國、德國 進度順利

台積電（2330）先進製程訂單熱轉之際，美國、德國海外布局持續推進而且相當順利。台積電美國新廠所在地鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）更發文肯定台積電學徒制計畫與創造就業；德國新廠方面，預定8月20日動土並將開放媒體現場觀禮。

台積電昨（11）日表示，美國廠進度良好，有很大的進展，量產將按計畫進行。

台積電已預告，美國亞利桑那州新廠獲得美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，有助創造規模經濟。該州每一座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。

德國新廠方面，台積電和合資夥伴在德國德勒斯登建立以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，並計畫於2024年第4季開始興建。該廠預定8月20日動土，比原先進度超前、速度也比同業快，德國新廠動土典禮將由董事長魏哲家率隊與夥伴高層出席，並開放媒體現場觀禮。