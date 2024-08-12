快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

台積電布局美國、德國 進度順利

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）先進製程訂單熱轉之際，美國、德國海外布局持續推進而且相當順利。台積電美國新廠所在地鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）更發文肯定台積電學徒制計畫與創造就業；德國新廠方面，預定8月20日動土並將開放媒體現場觀禮。

台積電昨（11）日表示，美國廠進度良好，有很大的進展，量產將按計畫進行。

台積電已預告，美國亞利桑那州新廠獲得美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，有助創造規模經濟。該州每一座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。

德國新廠方面，台積電和合資夥伴在德國德勒斯登建立以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，並計畫於2024年第4季開始興建。該廠預定8月20日動土，比原先進度超前、速度也比同業快，德國新廠動土典禮將由董事長魏哲家率隊與夥伴高層出席，並開放媒體現場觀禮。

台積電 晶圓廠 美國

延伸閱讀

想低接？手腳快但不要太急躁 資深投資人：13檔漸入甜蜜點

黃仁勳要求設「專用CoWoS產線」遭台積電拒 知情人曝：場面緊張尷尬

台積電傳攜手群創 這步棋…甩開兩大對手

影／川普向台灣要保護費！台積電一度摜破千元 魏哲家：擴廠計畫不變

相關新聞

Google新折疊機14日亮相 穩懋、晶技、GIS迎新訂單

網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發，以第二代折疊機Pi...

台積電傳200億買群創南科四廠 擴充先進封裝、製程

群創南科四廠（5.5代LCD面板廠）出售案，傳台積電開出比底價高兩成、總價上看200億元奪下，將用來擴充先進封裝甚至後續...

台積接單強強滾 今年營收拚超標

台積電先進製程接單強強滾，在蘋果iPhone 16系列新機邁入上市前密集備貨期、輝達（NVIDIA）H系列晶片持續擴大出...

ASIC晶片成趨勢 3家台廠受惠

不過輝達的通用晶片雖強效，但售價昂貴。

半導體展 群創同框恩智浦

群創南科四廠花落誰家引起熱議之際，該公司全力發展的扇出型面板級封裝（FOPLP）更是話題十足，並將首次躍居國際指標會展舞...

台積電布局美國、德國 進度順利

台積電先進製程訂單熱轉之際，美國、德國海外布局持續推進而且相當順利。台積電美國新廠所在地鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Ga...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。