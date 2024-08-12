快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

半導體展 群創同框恩智浦

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）南科四廠花落誰家引起熱議之際，該公司全力發展的扇出型面板級封裝（FOPLP）更是話題十足，並將首次躍居國際指標會展舞台。今年台北國際半導體展（SEMICON Taiwan）首度設立FOPLP專區，邀請群創、恩智浦（NXP）、日月光等大廠高層發表專題演講，這也是群創首度和FOPLP大客戶恩智浦在國際大展同框，引爆話題。

今年台北國際半導體展將於9月4日至9月6日登場，全球半導體巨頭都將在台北大會師。隨著台積電、英特爾、三星等產業巨擘都不約而同投入FOPLP，讓FOPLP被譽為是下世代AI晶片封裝技術一大變革，後市看俏。

隨著FOPLP後市看漲，今年台北國際半導體展在開展首日的9月4日下午，舉辦「面板級扇出型封裝創新論壇」，邀集日月光資深處長李德章，群創資深處長林崇智、恩智浦副總裁Dr. Veer Dhandapani等擔任演講佳賓，暢談FOPLP技術。

相關論壇不僅讓FOPLP首度躍居國際重量級大展焦點，更將出現群創與FOPLP大客戶恩智浦第一次在公開場合同框的歷史畫面。

群創正全力衝刺FOPLP布局，董事長洪進揚高喊，群創在FOPLP技術「已經準備好了」。

群創總經理楊柱祥透露，期待FOPLP技術成為AI PC產業一環，是處分資產所衍生出新商業模式合作契機。群創布局FOPLP三項製程技術，將以今年底率先量產的先晶片製程技術優先，預計明年第1季貢獻較顯著營收。其次，針對中高階產品的重佈線層製程，可望於一至二年導入量產。至於技術難度最高的玻璃鑽孔製程，估計二至三年才能投入量產。

半導體 恩智浦 群創

延伸閱讀

AI晶片先進封裝供應吃緊 台廠搶攻扇出型面板級封裝

外資賣超164億元 但這檔竟獲外資買超2.9萬張、居買超冠軍

群創上季小賺12億、股價今逆勢漲一波…南科舊廠真要賣？美光、台積電被傳有興趣

外資賣超236億元 買賣超個股第一名竟都是ETF

相關新聞

Google新折疊機14日亮相 穩懋、晶技、GIS迎新訂單

網路巨頭Google將在台灣時間14日舉辦「Made by Google」發表會，多款新硬體產品齊發，以第二代折疊機Pi...

台積電傳200億買群創南科四廠 擴充先進封裝、製程

群創南科四廠（5.5代LCD面板廠）出售案，傳台積電開出比底價高兩成、總價上看200億元奪下，將用來擴充先進封裝甚至後續...

台積接單強強滾 今年營收拚超標

台積電先進製程接單強強滾，在蘋果iPhone 16系列新機邁入上市前密集備貨期、輝達（NVIDIA）H系列晶片持續擴大出...

ASIC晶片成趨勢 3家台廠受惠

不過輝達的通用晶片雖強效，但售價昂貴。

半導體展 群創同框恩智浦

群創南科四廠花落誰家引起熱議之際，該公司全力發展的扇出型面板級封裝（FOPLP）更是話題十足，並將首次躍居國際指標會展舞...

台積電布局美國、德國 進度順利

台積電先進製程訂單熱轉之際，美國、德國海外布局持續推進而且相當順利。台積電美國新廠所在地鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Ga...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。