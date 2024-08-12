台積電傳200億買群創南科四廠 擴充先進封裝、製程

群創（3481）南科四廠（5.5代LCD面板廠）出售案，傳台積電（2330）開出比底價高兩成、總價上看200億元奪下，將用來擴充先進封裝甚至後續先進製程生產使用，最快會在台積電明（13）日董事會拍板後公告。

對於相關傳聞，台積電已於7月下旬釋出不評論市場傳聞購買群創廠房議題的態度，昨（11）日亦不評論市場傳聞。

群創南科四廠原本主要生產筆電及監視器用面板，因群創內部策略考量，於2023年關閉，並陸續傳出美國記憶體晶片大廠美光、台積電有意買下。群創對於賣廠案相當低調，僅於7月底公告董事會通過要賣，並為配合業務需求暨爭取時效，授權董事長洪進揚處分不動產相關事宜。

外界關切群創南科四廠花落誰家？群創董事長洪進揚表示，除了量化售廠的價格，在質化的部份，也要考慮售後能為雙方帶來何種新商機。他說，這項資產處分案出售，將貢獻業外收益。

群創南科四廠先前有諸多買家競逐，外傳底價為180億元，台積電加價二成購置該廠，最快會在明天台積電董事會提案通過。業界推測，若台積電拍板購入群創南科四廠，最主要是看準該廠地利優勢，距離台積電鄰近廠區車程僅五分鐘。

業界預期，購置用途有望包含先進封裝後續擴產備案、研發新型態封裝後續導入量產的備案用地，甚至後續3奈米以下先進製程在南科擴充時的彈性用地等。

台積電2奈米客戶群預定需求超預期，台積電先前已訂下2奈米將如期在2025年進入量產的目標，正在竹科寶山擴建2奈米廠，其中，寶山2奈米廠可分四期擴充，除了研發中心人員進駐，2奈米推進也使得鄰近廠辦需求水漲船高。至於南科廠區外傳也將後續導入2奈米以下製程擴充，也使得鄰近廠辦需求拉升。

由於南科一帶空置場辦空間已不多，業界盛傳，台積電若加價出手購入群創南科廠，主要也是預先為後續南科擴充增加彈性，相關情況也類似台積電7月在寶山購置廠辦一案。台積最近一次購買廠辦交易為7月1日公告買力森諾科寶山廠房，斥資6.68億元。