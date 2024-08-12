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Switch將大改款 微軟開發掌機…強碰勁敵

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

任天堂傳將推出大改款Switch新機之際，在新世代遊戲機大戰持續落後的微軟也傳出要加緊腳步搶商機，近期傳出微軟除了持續開發下世代Xbox遊戲主機，也正開發一款獨立的遊戲掌機，期能與索尼、任天堂等勁敵抗衡，甚至彎道超車。

市場傳出，微軟正在開發Xbox Series X／S的繼任機型，且在研發一台獨立的Xbox遊戲掌機，讓玩家除可在家中遊玩遊戲主機外，也能隨時隨地透過掌機遊玩3A遊戲大作。

微軟的Xbox Series X／S系列於2020年11月推出，至今已逾三年，依照家用遊戲主機產品生命周期推斷，市場預期新一代遊戲主機將於2026年底推出，要搶先索尼的PS6（暫稱），以複製先前Xbox 360成功的策略。

公開資料顯示，微軟的Xbox Series X／S系列上市至今銷量遠遠落後索尼的PS5，再加上微軟近年來將心力著重開發遊戲串流平台服務，不少玩家擔心微軟最終將放棄遊戲主機硬體業務。

微軟Xbox總裁Sarah Bond先前已否認此事，並預告下一代自家遊戲主機將實現有史以來最大的升級，儘管目前處理器所能為主機帶來的效能提升幅度不斷縮小，但微軟將透過添加神經處理單元（NPU）來實現AI功能。

Xbox 微軟 索尼

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