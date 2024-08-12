任天堂Switch大改款 鴻準、旺宏、原相等出貨看旺

日本遊戲機大廠任天堂旗下Switch系列掌機傳出，將於2025上半年迎來新世代機種，新機除擁有磁性Joy-Con控制器及8英吋LCD螢幕之外，也可能配有60瓦充電器，意味可支援快充功能。法人看好，Switch大改款，有望推升新一波買氣，鴻準（2354）、旺宏（2337）、原相（3227）、偉詮電（2436）等供應鏈出貨看旺。

任天堂Switch系列上市至今超過七年，期間陸續有推出小改款機種。市場原先預期，任天堂將於2024年推出新款Switch遊戲機，惟任天堂今年5月宣布，將在本會計年度（明年3月底為止）發表接替Switch的新機，但對產品內容絕口不提。

任天堂Switch傳將大改款

市場傳出，下世代Switch主機會配備磁性Joy-Con控制器、8英吋LCD螢幕，同時，新機功耗將提升，可能配備60瓦充電器。效能部分，Switch新機將有比肩電競掌機龍頭Steam Deck的規格，但CPU將採用較弱的單核設計，同時新機向下兼容和更多的第三方遊戲支援。

業界分析，相較於同業競品，不論從家用遊戲主機或掌機角度來看，任天堂產品一向不以硬體規格效能取勝，而是以獨家遊戲軟體內容及出色玩法勝出。任天堂的Switch系列就是靠開創混合式玩法，可當家用主機遊玩，也能變成可攜式遊戲機。

法人指出，台灣Switch供應鏈中，鴻準主要負責機殼與組裝，旺宏供應遊戲卡用記憶體，原相、偉詮電分別提供感測IC以及充電相關零組件，茂達則供貨風扇驅動IC。

其中，鴻準負責Switch機殼及代工組裝的生產基地位於中國大陸煙台。業界指出，一旦任天堂確定要出新機，鴻準煙台廠就須提前備料與準備更多的生產線。

旺宏是全球最大唯讀記憶體（ROM）供應商，與任天堂合作多年，獨家供應任天堂遊戲主機遊戲卡用記憶體。

原相去年感測IC的遊戲機應用業績繳出成長的成績單，是全年整體業績逆勢成長逾一成的動能之一。外界認為，任天堂若推出新機，有助帶來新一波拉貨動能。



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