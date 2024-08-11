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旺矽再提告 穎崴：無不法獲取營業秘密 委請律師處理

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

穎崴（6515）11日公告，公司接獲智慧財產及商業法院民事訴訟函，對於旺矽再提告，穎崴說明，公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護本公司權益。

旺矽再向智慧財產及商業法院提告穎崴，法律事件之相關文書案號:智院駿審五113民營訴8字第。

穎崴說明，公司於113年8月9日接獲智慧財產及商業法院所寄送之旺矽公司起訴狀及附屬文件繕本，原告旺矽公司於112年11月10日向智慧財產及商業法院具狀對本公司及負責人王嘉煌先生等人提起營業秘密之民事訴訟，連帶求償新臺幣2億元，暨法定利息。

穎崴強調，公司自接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護公司權益。對公司財務業務影響及預估影響金額:本案始進入訴訟程序，以目前所得資訊及

前開金額，該訴訟案件並未對公司財務及業務造成重大影響。公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。

穎崴強調，公司秉持尊重他人智慧財產權及技術自主之精神，並無不法獲取營業秘密之情事。

智慧財產權 民事訴訟 穎崴

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