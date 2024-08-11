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Google硬體新品8月14日亮相 2代摺疊機有望來台

中央社／ 台北11日電

下半年進入科技大廠新機發表旺季，Google將於14日推出Pixel 9系列新手機及第2代摺疊機，已通過國家通訊傳播委員會（NCC）認證，即將在台灣開賣，也代表Google摺疊機將首度來台上市。

Google去年發表首款摺疊手機Pixel Fold，僅在美國、英國、德國、日本等少數地區上市，未包含台灣。Google高層當時解釋，是因為摺疊機市場定位不同。

今年Google將於台灣時間14日凌晨舉辦硬體新品全球發表會，日前已搶先在官網發布影片「劇透」，曝光旗艦機Pixel 9 Pro與摺疊機Pixel 9 Pro Fold外型。

Google也預計14日上午在台北舉辦硬體產品在台上市發表會，由Google硬體副總裁彭昱鈞及Google台灣研發團隊介紹新品。

根據NCC認證資料庫，Google此次將一口氣發表4款新機，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold。其中，Pixel 9 Pro Fold背面相機模組改為上下兩排呈現，其他3款新機相機模組由前一代的長方形條狀改為橢圓形。

NCC認證資料庫的報告顯示，Pixel 9系列新機充電速度較前一代提升，Pixel 9 Pro XL充電功率最高支援45W，其他3款手機支援30到33W充電。

報告也提到，Pixel 9系列手機產地更加多元化，除了主要生產據點中國之外，還新增越南、印度等地。

市調機構TrendForce預估，2024年摺疊手機出貨量將達1780萬支，占智慧型手機市場僅約1.5%；礙於高維修率、高售價等挑戰尚待解決，預期至2028年摺疊手機占比才有機會達到4.8%。

TrendForce指出，摺疊機吸引消費者目光的關鍵之一在於定價，各品牌均致力提升顯示效能與減少折痕，同時降低整機成本。

Google Pixel 摺疊手機

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