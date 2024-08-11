亞洲電競公開賽11月登場 新北辦3遊戲表演賽逾百人參與

2024亞洲電子競技公開賽將在11月8至10日，在新莊體育館登場。新北經發局說，現已開放報名，3大競技賽項陸續於8月底前截止，歡迎各路電競高手踴躍報名。新北電競基地也舉辦電競派對，邀集眾多遊戲社團辦世紀帝國、火影忍者終極風暴羈絆及One Piece航海王卡牌表演賽，吸引逾百位民眾參與。

經發局說，新北2018年在三重成立新北電競基地，不斷更新硬體設備、舉辦課程及賽事，培育電競產業生力軍，比如昨日舉辦派對活動，邀集眾多遊戲社團舉辦世紀帝國、火影忍者終極風暴羈絆以及One Piece航海王卡牌表演賽，邀請世紀帝國職業電競戰隊TAG與觀眾互動。

此外，派對現場也提供快打旋風、鐵拳、任天堂明星大亂鬥、火影忍者終極風暴羈絆、鬼滅之刃、節奏光劍、Just Dance舞力全開、世紀帝國、G9:Leagues of Aces及V娘Project等遊戲免費體驗。

G9:League of Aces的發行商昱泉國際說，G9為首款台灣自研MOBA（多人線上戰鬥競技場）遊戲，遊戲與眾多台灣原創IP合作，推出聯名角色，即將在steam搶先體驗，玩家將能在遊戲中體驗台灣原創的獨特魅力；戰隊執行長Wayne(韋恩)則說，很榮幸受邀參加這場盛夏派對，盼未來市府能持續辦理，打造全齡電競生活圈。