郭智輝：推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心

經濟部長郭智輝今天出席「2024無人機日、亞洲無人機AI創新應用博覽會」時表示，經濟部將打造完善的無人機供應鏈，推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的願景邁進。

嘉義縣政府今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦「2024無人機日、亞洲無人機AI創新應用博覽會」，郭智輝在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷等陪同下出席，現場展示亞創中心1年來在無人機研發領域取得的成果。

郭智輝致詞指出，無人機產業現今非常重要，若需要國家投資的部分，國發會都會支持；無人機產業是總統賴清德相當關心的產業，台灣無人機產業已不是過去的規模，以整個市場的變遷，希望在2028年達到新台幣300億元的產值，有賴於亞創中心協力廠商的共同創造。

郭智輝表示，今年9月間，美國無人機業者訪問團將到台灣尋求雙方合作機會，希望能藉此機會，透過美國協助，將無人機產業規模再向上提升。

郭智輝說，無人機產業未來市場相當大，經濟部將持續補助研發的廠商，打造完善的供應鏈，加速推動無人機廠商走向國際，以提升台灣在全球經濟的關鍵地位，並推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的願景邁進。

翁章梁接受媒體聯訪表示，縣府今天舉辦第3屆亞洲無人機AI創新應用博覽會，政府宣示發展無人機成為國家戰略性產業，總統賴清德特別希望在2030年整個台灣的產值可以達到400億元，且可以成為亞洲無人機的製造中心。

翁章梁指出，發展無人機是國家政策，縣府配合全力發展，在亞創中心也成立台灣無人機供應鏈大聯盟，希望藉此降低成本，提升全世界市場競爭力。關於民雄的航太園區向中央爭取69億元，國發會已審核通過，送行政院核定中。

翁章梁說，相信以亞創中心的無人機研發基地，加上民雄的製造中心，以及未來義竹中大型無人機的測試場，可以成為一條龍產業，嘉義可以做為無人機的發展基地，並帶動整個台灣無人機的發展。