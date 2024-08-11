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陸資 PCB 廠勝宏科技 擬收購競國泰國公司100%股權

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

競國（6108）APCB上市普通股自113年8月9日起暫停交易，業界猜測該公司將出售泰國廠，而後公司公告擬出售泰國廠股權，同時陸資PCB廠勝宏科技也公告擬收購競國（APCB）泰國公司100%股權。不超過2.787億元人民幣

勝宏科技持續在東南亞地區佈局。8月10日，勝宏科技發佈公告稱，公司於2024年8月9日召開第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於全資子公司收購競國APCB Electronics (Thailand)

Co., Ltd.100%股份並增資的議案》，同意公司擬通過全資子公司新加坡勝宏及PSL以現金形式收購由APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED和SMART EXPLORER LIMITED共同持有的APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下簡稱「APCB」）100%股份，收購總價不超過2.787億元人民幣，最終交易金額根據交易文件的約定確定。

依據公告，此次交易完成後，勝宏科技將間接持有APCB Electronics (Thailand)

Co., Ltd.100%股份，並將其納入公司合併報表範圍。此次交易的交割完成後，公司將通過新加坡勝宏及PSL向標的公司增資5億元人民幣，用於支持APCB公司生產經營。

APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.的中文名稱為競億電子（泰國）有限公司，位於泰國大城府，主要生產多層板，為競國旗下泰國子公司。

PCB 人民幣 泰國

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