英特爾創新大會 延後舉辦

彭博資訊報導，英特爾9日表示，將延後原定下月在加州聖荷西舉行的技術創新大會。

英特爾這項年度技術創新大會，是執行長基辛格推動的活動，目的在重建英特爾在科技方面的領先地位和影響力。創新大會是以英特爾歷史悠久的「英特爾開發者論壇」為本，「英特爾開發者論壇」曾經是為電腦業設定發展方向的重要會議。

據了解，英特爾舉辦的這項活動，去年是第三屆，今年本來要於9月下旬舉辦，卻臨時延後，引發外界關注，評估是其撙節成本措施之一。

英特爾對此表示，經過慎重考慮，已決定將原定於9月舉辦的Innovation活動推遲至明年。在2024年接下來的時間，該公司將繼續舉辦較小型特定主題的活動、網路研討會、黑客松和世界各地的聚會，向不同產業展示其進展。

英特爾先前公布的本季度營收與盈虧展望，低於分析師預期，並宣布將暫停派發股息，同時裁員超過1.5萬人，裁員比例超過15％。