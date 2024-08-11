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先進製程領域 IP 業積極布局...搶大餅

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

針對先進製程領域，除了特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，矽智財（IP）業者M31（6643）與神盾（6462）旗下乾瞻等，也積極搶占商機。

英特爾發展AI晶片業務，乾瞻也受惠，該公司今年初就宣布，其5奈米製程Die-to-Die PHY IP，已為國際AI晶片大廠伺服器產品線採用，於台積電CoWoS先進封裝量產。

乾瞻主要專注於先進製程3／5／7奈米等設計開發銷售高速介面、標準元件庫及特殊I／O的IP。雖然乾瞻對外不揭露客戶相關訊息，但據了解，上述5奈米製程應用IP案，就是獲英特爾AI晶片採用。

另外，乾瞻持續與美系客戶合作3奈米製程IP產品，預計近期驗證完畢後，就可認列授權金收入。

至於M31，也跟著客戶踏入先進製程領域。該公司總經理張原熏表示，雖產業仍有不確定因素，但對下半年保持正向樂觀。法人估計，M31今年營運可望呈逐季走高。

張原熏指出，今年M31投注研發很多，包括人員增長，還有因要滿足先進製程開發大幅投資EDA。該公司幾年前決定投入先進製程IP開發，如今才有相關高比例業績貢獻。現在持續投資，希望在費用控制下創造更多營收，預期明年費用增加速度會回到較穩定水準，逐步把研發轉為營收動能。

張原熏透露，M31從7月開始開發2奈米製程IP，代表其IP開發能力與技術掌握獲得客戶認同，相關授權金收入對下半年營收可說是打了強心針。

未來期待在北美、台灣與大陸市場都有更多先進製程IP需求。

奈米 晶片 營收

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