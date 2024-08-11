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搶進先進製程設計服務…特殊應用IC鏈 商機大爆發

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用興起，台積電等晶圓廠先進製程推進到3奈米，多家供應鏈業者搶進先進製程相關特殊應用IC（ASIC）設計服務領域 路透
人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用興起，台積電等晶圓廠先進製程推進到3奈米，多家供應鏈業者搶進先進製程相關特殊應用IC（ASIC）設計服務領域 路透

人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用興起，台積電（2330）等晶圓廠先進製程推進到3奈米，多家供應鏈業者搶進先進製程相關特殊應用IC（ASIC）設計服務領域，世芯（3661）、創意（3443）、智原（3035）等積極大啖商機。

法人表示，ASIC設計服務業者世芯是AI晶片指標股，有亞馬遜7奈米製程AI晶片訂單加持，去年與今年展現強勁營運成長力道，去年業績年增逾1.2倍，今年累計前七月合併營收289.35億元，年增幅也達81.9%。

ASIC與IP業者搶進先進製程概況
ASIC與IP業者搶進先進製程概況

在今年第2季業績站上單季歷史高點後，外界預期世芯第3季可望持續攀高，但第4季可能轉為持平，主要是亞馬遜既有產品將步入產品生命周期後段。不過，世芯2025年營收動力，預期有英特爾5奈米晶片訂單延續接棒支撐。

智原過去以成熟製程應用案件為主，但持續在設計環境、資源及夥伴關係等多面向布局，以銜接先進製程及先進封裝需求。智原第2季已加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟，擴大先進製程潛在市場。

智原第2季在先進製程快速擴展，已獲取數個國際客戶案件，上半年簽的案件訂單金額已超過去年全年，先進製程及先進封裝方面洽談中案子也大幅增加。

展望未來，智原強調，公司成長將由先進製程及先進封裝兩大引擎帶動，在先進製程除提供系統單晶片設計，也會依客戶需求提供先進封裝或設計支援。在先進封裝方面，公司有垂直分工模式，可提供客戶整合一站式購足服務。

創意也搶占先進製程商機，該公司評估今年消費性電子相關需求依舊疲弱，但AI相關ASIC與商用需求不錯，近期已承接數件案件。創意也已接獲不少AI新創訂單，可望拉抬整體毛利率。

AI IC設計 智原

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