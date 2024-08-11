產業追蹤／智慧家庭搶市 多路突圍

智慧家庭（Smart Home）設備市場2023年出貨受到娛樂設備（如智慧電視、機上盒等）與智慧音箱等表現相對弱勢，但其他的各種周邊產品仍穩定成長下，估算年總出貨達8.2億台，僅年增0.6%。過去幾年各類家庭連網新品競相推出，但整體智慧家庭設備出貨表現並非十分亮眼，原因除景氣不佳，還可從幾個方向說明。

許多潛在用戶於評估採購裝置階段時，由於沒有使用經驗，擔心購入後有操控與運作上的問題；另外是安裝後需要使用各家業者開發的App進行管理，有所疑慮。最後，媒體報導多起家用IP Cam、智慧音箱等產品被駭客入侵造成產品無法使用、用戶資料被揭露等，都讓消費者採取觀望態度。

設備業者端方面，亞馬遜、蘋果、谷歌等大廠各自扶植智慧家庭生態系，許多二線與新創業者考量研發資源，必須選邊站。若業者有能力投入多家大廠生態系，須面對包括專屬安規、軟硬體測試流程等活動的重複性成本，以及無線聯盟與區域市場相關的認證與標章取得費用。多方押注策略可讓業者有機會銷售更多產品，但同一種設備會因此有不同版本，衍生庫存管理成本問題。

由於市場成長不如預期，業界持續找尋解方，在Amazon、Google、Apple與Samsung等多家雲端與消費性電子領域大廠宣示支持下，2022年10月由連接標準聯盟（CSA）發表的Matter 1.0標準。這項標準主要目的是嘗試減輕甚至消弭跨廠商、跨傳輸技術互通性挑戰，不但要降低需求端，消費者自行購買各種智慧家庭周邊產品時，可能面臨無法連動並使用的疑慮，也要幫助供給端，設備開發商減輕產品開發成本，加快上市速度。

隨著Matter在2023年10月升級到1.2版本、2024年5月發布最新的1.3版本（增加對微波爐、抽油煙機等裝置的支援，以及能源、水管理新功能），除可支援的智慧家庭產品種類增加，包括資安防護設計、軟體開發工具（SDK）、測試工具和認證計畫也持續優化。在Matter標準成為業界共識下，2024年正鼓勵更多領域的設備業者投入，開發更多有潛力與創新的智慧家庭周邊產品。

除互通性標準，新技術問世也帶給廠商開發新產品動力。AI是這兩年讓ICT產品出現新氣象的關鍵技術，特別是生成式AI快速發展，為支援AI語音助理的主力裝置智慧音箱帶來新的風貌。

2023年11月Amazon宣布在主要的語音助理應用產品，包括智慧音箱Echo Show第八代等，推出搭載最新大語言模型技術的Alexa版本，帶動人機對話及智慧家庭支援功能的進化。

在產品端，調控各項連網裝置功能的家庭中樞（Home Hub）是值得注意的設備。主因除近年出貨成長表現佳、獲得用戶青睞，本身功能也在提升。亮點之一在於包括Amazon／Samsung等大廠都在其最新的家庭中樞，導入3D地圖功能，顯示出各種已安裝的聯網裝置位置。

以三星為例，用戶可透過增購其Ballie球形機器人或掃地機器人，透過上面的光達裝置掃描家中環境，定位出各項智慧家庭裝置，除讓使用者一目瞭然，並可進行基本功能操作。這項功能大幅改良過去消費者以多個App管理形式，可為用戶帶來更便利的操控、設定與管理體驗。家庭3D地圖推出後，未來廠商可能進一步透過生成式AI技術，再開發出可提供用戶各項裝置使用狀態的文字摘要與優化建議，成為名符其實的智慧家庭管家。

展望智慧家庭未來市場，有了Matter與AI的助力，為各式各樣的產品注入新的亮點，可吸引更多喜歡自己組裝，為家中安置各種智慧化設備的消費者，能更積極與無慮的購買相關產品。

另外，包括寬頻服務商、專業保全公司、雲端大廠及家電／消費性電子廠商都有發展智慧家庭服務，並提供訂戶相關裝置的業者，在新標準與新技術陸續推出後，也正積極開發新品，並藉以提出更有吸引力的方案。

其中，雲端業者與家電／CE品牌商為增加其會員／愛用者的黏著度，除持續研發AI新品，並將透過支持Matter發展來吸納其他設備商，找尋合適的策略合作夥伴，推出更多元且符合用戶期待的智慧家庭應用，鞏固其影響力。這些發展都為智慧家庭產業與市場注入新活水。（作者是資策會MIC資深產業分析師）