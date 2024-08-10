中華電助攻台流影視 郭水義盼做大內容躍上國際

刻劃台灣早期農村小人物命運的「牛車來去」、凸顯族群衝突和廢死議題的「八尺門的辯護人」均是叫好叫座的台灣影劇，背後都有中華電信投資的身影。中華電董事長郭水義表示，「期待打造一個Hub，把好人才網羅回台，為台流影視打拚」。

響應政府文化政策，中華電信去年10月宣布與文策院籌組「文化內容產業基金」，由中華電主導，號召各產業發掘台灣影視音，創造文化內容IP生態圈，基金規模約新台幣30億元；遠傳、台灣大也紛紛響應，各自攜手文策院等籌組影視基金，齊力為台流挹注資金活水。

郭水義接受中央社記者專訪時表示，比起投資通訊，有近百年的歷史，中華電信在內容投資領域確實相對陌生；但籌組基金的想法，就是希望聆聽影視生態圈的心聲，目前統整出業界的三個聲音，「一是希望有露出的影視平台，第二個希望有更多的預算資源，第三則是為影視產業帶入新科技」。

郭水義強調，「這3項任務，中華電都能幫上忙」。除了有投資基金助陣，中華電MOD與HamiVideo平台用戶數合計也超過300萬戶，郭水義表示，「未來行有餘力，也希望中華電OTT平台能出海，服務更多人口」；而在科技的部分，郭水義舉例，虛擬攝影棚、無人機拍攝等手法，都有助於提升影視拍攝的效率，也能降低安全風險。

中華電5度轉播奧運 打造台流影視躍上國際

中華電在影視發展有3階段，影視1.0時代，是透過基礎網路提供影視轉播的網路；而影視2.0時代，則是約20年前，中華電拿到MOD執照打造影視平台；現在則是3.0時代，中華電直接投資內容影視，讓台灣的平台有更多來自本土的影劇作品。

中華電近年在內容投資累積不少經驗，除了「牛車來去」、「八尺門的辯護人」之外，中華電已陸續投資首部電影「我的婆婆怎麼那麼可愛」電影版，以及原創台劇「我願意」、「孟婆客棧」等；中華電同時也進軍國際，與日本東京電視台跨國合製戲劇「獨活女子的守則4」，其中就有不少在台南、九份等取景的畫面。

「期待打造一個Hub，把好的人才網羅回台，為台灣影視戲劇打拚」，郭水義表示，第一階段會聚焦打造台流(T Content)，希望透過戲劇天馬行空的多元題材，創造讓台灣人有共鳴，並能躍上國際的本土影視內容。

郭水義：內容長遠價值更勝網路平台

郭水義是中華電信第一位具財務專長的董事長，但他認為，「內容投資不能純粹從投資績效來看待」，就像中華電5度轉播奧運，是希望傳達台灣選手在奧運殿堂上的精彩演出，「這個的價值遠大於中華電投入的轉播經費」，而透過奧運、世足賽、亞運賽等累積，中華電MOD、Hami Video用戶的回饋與黏著度逐步提升，雖不是立竿見影，但會越來越好。

市場上也有一些聲浪，認為為何都是中華電取得奧運轉播權。郭水義表示，「其實中華電也很歡迎大家加入分攤成本」，但其他業者不參加時，中華電也只能尊重，儘管轉播權斥資數億元，但中華電還是「大氣一點」，才能讓台灣民眾第一時間參與到選手奪牌的榮耀。

拆解中華電影視收入結構，郭水義指出，「網路傳輸的營收規模最大，接著是平台，內容收益則最少，呈現一個正金字塔形狀」；但以區域擴散的廣度而言，則變成倒金字塔，「寬頻網路只能做國內生意，平台要出海必須面臨許多國際性的競爭，而內容的傳播則是無遠弗屆、不必設限」。

他認為，「長期而言，中華電若能把內容做大、做到出海，帶來的營收和價值一定遠遠大於寬頻網路和平台。」

面對台灣OTT市場百花齊放，國際平台也強勢進軍，郭水義則認為，OTT業者應該是既競爭又合作關係，「合作大於競爭，才可以把餅變大」，一昧競爭可能就只是在既有的市場上廝殺，甚至為爭奪市占變成「零和遊戲」，焦點應該放在「創造價值」，期許與各界廣結盟，一起打造讓全球無法忽視的「台流」。