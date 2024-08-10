黃仁勳訪台座上賓 郭水義打造中華電AI七大技術

生成式AI旋風來襲，加速科技典範轉移，中華電信董事長郭水義表示，AI未來將進入指數型成長，靠著以AI為首的七大技術平台，中華電已為飛機加滿油、載滿乘客，就等塔台通知起飛，他同時也比喻，「有了AI和5G，就能駕馭無敵鐵金剛」。

今年5月底，輝達創辦人黃仁勳訪台，所到之處皆掀起人工智慧（AI）旋風。一場宴請供應鏈的晚宴眾星雲集，匯集鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等科技業者，彰顯勢不可擋的AI浪潮；中華電信董事長郭水義與總經理林昭陽也是座上賓，市場也因此對電信產業和AI的交會充滿想像。

中華電積極發展生成式AI，除了和輝達購買DGXH100、合作人才培訓之外，中華電也成立AI 2.0企業策略，推動6個觸媒計畫，涵蓋智慧客服、CODE生成等，並試著打造AI工廠，發展各種垂直應用。

郭水義在接受中央社專訪時表示，幾年前，「一塊餅乾、放上3顆葡萄乾，假裝是狗的眼睛和鼻子，就能騙倒AI」；現在透過繪圖處理器（GPU）加持，算力、雲端等技術到位，AI熬過幾十年來的寒冰期，進入爆發階段，未來將進入指數型成長，技術發展之快，「用一日千里來形容，都不為過」。

隨著生成式AI應用不斷推出，AI何時會進入「大爆發」階段，郭水義援引宏碁創辦人施振榮的說法指出，「何時會爆發，我沒有答案，但你要一直在裡面」。

他認為，面對AI時代，「就是把飛機加滿油、載滿乘客，隨時處於起飛的狀態，然後等著塔台通知起飛，剩下的就是靜待時機成熟，拉機桿、飛上青天」。

AI推進生產力 客服與內容生成服務躍進

生成式AI的誕生，在3個層面顯著提高了生產力。郭水義指出，一是智慧化客服、二是內容生成、三是程式編寫。

他舉例，中華電發展智慧客服，整合AI知識庫Copilot技術，導入生成式AI模型，結合PromptEngineering技術，輔助AI訓練師快速建置或精進機器人知識庫，可縮短70%人工建置時間。相關應用包括「AI語音/文字助理」、「值機應答助理」等。

中華電也自主研發「客戶心聲分析平台」，能透過分析客戶語氣與問題，進行客服人員的品質檢核、客訴預防、潛在流失客戶挽留、商機探勘等多元應用，未來甚至能模擬真人聲音，讓客戶驚豔「剛剛回答我的是機器人嗎？」

在生成內容的部分，郭水義表示，旗下研發的「AI聲音濾鏡」服務可將音檔產出的文字資訊，一鍵生成為圖片、短影音和摘要，目前已攜手SoundOn為Podcast打造「從聆聽升級到觀看」的體驗。

郭水義：有了AI和5G 就能駕馭無敵鐵金剛

「在AI時代，中華電是Beyond電信的公司」，郭水義強調，現在所做的不只是通訊科技（CT）、資訊科技（ICT），更希望打造OICT，而O就是OperationalTechnology，也就是客戶在營運過程當中會用到的科技。

他特別點出中華電信攜手台灣港務公司，在高雄港打造的「橋式機貨櫃作業辨識系統」。中華電除了提供穩定通訊環境和雲端儲存，也透過自主研發的AI-OCR技術，整合影像AI與3D點雲分析技術，協助船邊橋式機的貨櫃裝卸作業，包括櫃損辨識，提高貨櫃裝卸管理與影像調閱效率，減少人員暴露於危險工作區域的風險，也避免因為糾紛延宕作業，導致塞港或是貨品出不去，更甚者影響物價波動，「小小的服務，有深遠的影響」。

「幫企業客戶打造解決方案，是中華電一直都在做的事情」，郭水義說，近年加入了AI科技，讓許多中華電內用的服務，獲得了外推的動力。「想像一下小時候看的卡通無敵鐵金剛，駕駛指揮艇必須要到位，不然無敵鐵金剛的就是一堆鐵片；AI和5G就如同遙控器，有了它才能駕馭無敵鐵金剛，發揮效能。」

他同時舉例，中華電智慧客服、智慧維運、偵測網路劣化，以此強化基地台布建等服務，都做得相當不錯，將可協助各行各業打造客服，或是透過AI協助製造業判讀產線、產品劣化的機率，減少損失提升效率，未來相關商機相當龐大。

郭水義聚焦應用為王 反思人類智慧成就AI

黃仁勳先前訪台曾指出，生成式AI將掀起新的產業革命，包括鴻海、台達電、和碩、緯創、巨大集團等都在打造AI工廠。

「不管AI工廠、5G工廠」，都是中華電信以七大技術建構的平台為基礎。郭水義說明，中華電積極發展以AI為首的七大技術，簡稱ABCDEFG，分別包括AIoT（AI物聯網）、Big Data（大數據）、Cloud/IDC（雲端/資料中心）、Data Security（資安）、EdgeComputing（邊緣運算）、Fifth Gen.（5G）及Gen AI（生成式AI）。

他進一步說，未來中華電會努力導入所謂的GPU asa service（GPUaaS，GPU即服務），也就是象徵AI軍火的底層服務。

根據Grand View Research報告指出，至2030年，全球GPU即服務（GPUaaS）的市場規模預計將達到122.6億美元；AI和機器學習（ML）應用逐漸滲透各產業，GPUaaS 可允許使用者根據特定需求調整運算資源，使沒有能力投資昂貴硬體的用戶更容易使用GPU。

但他認為，AI仍然只是工具，重點還是人類智慧如何引領AI，去創造對人類文明有幫助的應用。對中華電而言，「把AI工廠辦好、把七大技術建構好，然後再設法去了解，每一個客戶想要透過AI來做什麼」，這才是中華電發展AI的最佳路徑和決勝關鍵點。

而在AI人才培育的部分，郭水義表示，中華電將攜手台灣人工智慧學校合作，所有高階主管都會接受AI課程受訓，並協力激盪中華電的下一步，「提升AI通識素養，把基本面打出來」。他也認為在AI時代，不見得只有AI專長才能出頭天，AI領域要做得好，更需要人文、商業、法律、文化等各層面的多元貢獻知識。

「在內容生成為王的時代，AI將對人類生活帶來顛覆性的改變」，但郭水義也拋出反思，「應該要用心去想，人類智慧加人工智慧能為我們改變什麼」，Al永遠是工具，也不能低估AI可能帶來的破壞，要堅守透過AI「科技為善」，幫助人類進入更文明的世代。