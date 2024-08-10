中華電擘劃3A企業 郭水義：兆元市值一定任內達陣

「中華電，永遠走在最前面」，是一句耳熟能詳的廣告詞，但董事長郭水義認為，只有Always ahead還不夠，必須Alwaysamazingly ahead，不只要領先，還要創造驚豔價值、晉升為3A企業；至於先前喊出的兆元市值目標，「一定在任內達陣」。

中華電信董事長郭水義接棒逾1年，他在接受中央社記者專訪時表示，不想用「成績單」的角度衡量績效，更希望從上任時提出的「443、333」營運框架來評價成果，而這個營運框架，也協助團隊找到「對齊的力量」，進而往前滾動。

郭水義提出的「443、333」營運方針包含4大資產（夥伴、科技平台、基礎網路、人才）、4大價值觀(誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責)、3大願景（永續達國際標竿、數位生態領導品牌、市值超越兆元）和3大經營目標（事業三艦、技術三鑰、經營三訣）。

針對市值上兆元的目標，他樂觀表示，「Soon to be（很快會見到），終究會達成，且一定會在任內達陣」。其他各方面也取得明顯的進步，而背後驅動改變的力量其實都來自企業文化。

郭水義援引管理大師彼得杜拉克（Peter F.Drucker）的名言「文化把策略當早餐吃掉了（Cultureeats strategy for breakfast）」，意思是一家企業的文化，將會左右營運策略的執行效果。

中華電前身是交通部電信總局，於1996年進行公司化，若從電信局1932年成立起算，已有近百年的營運歷史。

郭水義認為，一間企業百年過後，是否持續被後世記得，也和企業文化息息相關。企業經營首重價值觀與商道，中華電「沒有誠信，就不必談經營」，唯有凝聚共識，引領團隊「才能讓一家百年企業繼續下個一百年」。

他也改寫「中華電，永遠走在最前面（Alwaysahead）」的廣告台詞，認為只有Always ahead還不夠，必須Always amazingly ahead。換言之就是，「不只要領先，還要創造驚豔價值」，讓中華電從2個A，晉升為3A企業。

在傳達企業文化時，郭水義也不諱言向團隊表示，「只有第一，剩下的不要講」，因為其他標的，都代表中華電要繼續努力。

而市場競爭永遠都在，電信產業整併過後，台灣大哥大、遠傳電信頻頻秀出合併綜效實績，在行動用戶數也拉近與中華電信的距離。

對此，郭水義顯得老神在在。他表示，從行動寬頻服務的角度來看，「市場確實是5家變3家」；但其他市場生態其實並未改變，不管是透過奧運轉播實力、打造吸引人的內容，或是中華電在客戶、科技平台、基礎網路、組織人才的4大資產，都持續在厚植實力。

中華電也力孵小金雞，子公司中華資安國際、資拓宏宇皆預計於2024下半年完成在台興櫃掛牌，除了持續壯大集團艦隊，也在廣結盟的路上續行，與眾多國內外夥伴合作。