彭博：AI股價跌後更吸睛 看好長線題材不變

彭博指出，在亞洲人工智慧（AI）類股近來重挫後，基金經理人認為台積電、三星電子及SK海力士的長期AI題材不變，在最近的下跌後，有助提高投資吸引力。

亞股歷經最近的拋售潮後，引發亞洲基金經理人激辯AI行情是否已到達轉捩點，一些分析師質疑AI熱潮是否言過其實、以及砸大錢投資後取得的報酬是否合理。彭博資訊計算指出，台積電、三星電子SK海力士的總市值已達1.2兆美元，遠高於十年前的3,120億美元，在MSCI新興市場的權重也已提高到近15%，遠高於2007年底的不到4%。

景順香港公司阮偉國指出，其中一些公司的吸引力已高於兩周前，「對我們來說，這股趨勢至少維持住這些科技部位，或者若有更多賣壓，機會出現時，我們將加碼」。

摩根士丹利（大摩）仍以台積電（2330）為其首選股，認為該公司在「長期半導體景氣下行循環，具備品質與防禦本質」，大摩包含詹家鴻的分析師團隊指出，台積電「證實漲價與未退燒的AI資本支出強度，應能成為關鍵觸媒」。

台積電和三星電子上季財報都優於預期，分析師認為台積電的利潤指引暗示可能調整先進製程晶片價格。彭博彙整數據顯示，台積電、三星電子及SK海力士明年獲利預料將成長26%~55%，遠高於MSCI亞太指數成分企業平均的12%。