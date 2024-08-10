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單月2569.53億 台積電7月營收再創高

聯合報／ 記者簡永祥、編譯簡國帆／綜合報導

台股近日走勢仿若雲霄飛車，護國神山台積電的股價本周也上下震盪超過百元，好在台積電基本面強勁，台積電昨日公布七月合併營收為二五六九點五三億元，再寫單月新高，累計今年一至七月營收共一兆五千二百三十一點七億元，年增百分之三十點五。

台積電稍早法說會釋出本季財務預測，因應ＡＩ晶片客戶訂單需求持續成長，預估本季營收將介於二百二十四億美元到二百三十二億美元，季增百分之七點六到百分之十一點四。

亞洲ＡＩ類股近來重挫後，基金經理人認為台積電、三星電子及ＳＫ海力士等長期ＡＩ題材，依然是吸引人的標的。

亞股最近的拋售潮，引發亞洲基金經理人激辯ＡＩ行情是否已到達轉捩點，一些分析師質疑ＡＩ熱潮是否言過其實。彭博資訊計算指出，台積電、三星電子、ＳＫ海力士的總市值已達一點二兆美元，高於十年前的三千一百二十億美元，在ＭＳＣＩ新興市場的權重也已提高到近百分之十五，遠高於二○○七年底的不到百分之四。

不過，景順香港公司阮偉國指出，其中一些公司的吸引力高於兩周前，「這股趨勢至少維持住這些科技部位，或者若有更多賣壓，機會出現時，我們將會加碼」。

大摩仍以台積電為其首選股，認為該公司在「長期半導體景氣下行循環，具備品質與防禦本質」，大摩分析師團隊指出，台積電「證實漲價與未退燒的ＡＩ資本支出強度，應能成為關鍵觸媒」。

在最近的跌勢後，亞洲科技股已變得更便宜，有助提高投資吸引力。不過，投資人應防範台積電和三星電子股價續跌的可能性。

三星電子 台積電 營收

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