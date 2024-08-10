廣達上季獲利登頂 EPS 3.92元
代工大廠廣達（2382）昨（9）日公告第2季財報，受惠匯率、筆電出貨動能強，單季毛利率衝上8.58%，呈現「三率三升」，三率同寫20年新高，稅後純益151.28億元、創新高，每股純益3.92元；上半年獲利271.96億元，年增逾六成，為同期最佳，每股大賺7.06元。
廣達除第2季三率三升外，上半年毛利率、營益率、淨利率也同步寫下近20年同期最佳成績。
廣達昨日公告7月合併營收1,242.63億元，月增11.6%，年增43%，續站穩千億元大關，連續三個月較前月成長，攀近23個月以來高點；前七月累計營收6,931.56億元，年增15.89%。
廣達第2季毛利率寫佳績，主要受到Chromebook出貨動能強勁，加上匯率有利因素影響，抵銷部分AI伺服器出貨升溫對毛利率的稀釋；業外受惠匯兌收益、利息收入及股利收入等挹注，貢獻43.94億元。
根據廣達揭露的財務數據，第2季合併營收3,099.54億元，季增19.7%，年增26.5%；毛利率8.58%，季增0.1個百分點， 年增0.06個百分點；營益率4.91%，季增0.39個百分點，年增0.3個百分點；淨利率4.88%，季增0.22個百分點，年增0.75個百分點；稅後純益151.28億元，季增25.4%，年增49.4%。
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