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台達電7月營收月增7% 寫新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電營收
台達電營收

在被動元件及伺服器電源雙引擎點火下，電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布7月營收373.39億元創新高，月增7.2%、年增3.8%。台達電說明，7月來自被動元件包括車載及手機應用表現不俗，伺服器電源包括AI等應用出貨續增，推升營收攀高。

法人點名台達電旗下被動元件大廠乾坤除積極擴產車用市場商機外，也是蘋果iPhone供應鏈之一，隨iPhone 16新機鋪貨潮點火，成為台達電上月營收衝高重要推手之一。

台達電累計今年前七月營收2,320.81億元，年增長1.2%。昨日股價收387.5元，上漲10.5元，三大法人買超逾1,200張，其中，外資及投信買超，自營商站在賣超，外資持股比64.49%，累計8月以來，外資法人賣超逾1.2萬張。

展望本季營運，台達電董事長鄭平日前表示，第3、4季比上半年好，下半年會比上半年及去年同期好。

法人指出台達電為輝達AI晶片GB 200主力供應商之一，針對AI伺服器後市表現，鄭平表示，包括水冷板、液冷散熱核心設備CDU及風扇都在輝達合格供應商名單中，估計首台液冷散熱產品本季開始交貨，明年放量，成為營運一大動能。

鄭平說，受惠AI伺服器市場需求增溫，旗下AI電源產品營收上半年比重達4%至5%，下半年出貨動能更強，加上目前冷卻液分配裝置、水冷板、風扇陸續獲得客戶認證，整體AI伺服器相關業務成長力道相當不錯。

AI 台達電 營收

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