聯發科創最強7月營收 將推新旗艦晶片 法人看好後市

IC設計大廠聯發科（2454）昨（9）日公告7月營收456.1億元，月增5.85%、年增43.59%，不僅站上近四個月以來高點，更創歷年同期單月新高。法人預期隨著聯發科旗艦晶片天璣9400將導入更多手機機種，中長期成長動能不變，持續看好聯發科的營運後市。

聯發科先前在法說會上表示，由於市場需求平穩，三大產品線業績與上季差異不大，第3季營收約1,235至1,324億元，季減3%至季增4%，年增12-20%，毛利率45.5-48.5%，營業費用率28-32%。雖然聯發科釋出本季展望持平的態度，但法人看好新旗艦產品目前獲得客戶端正向反應，首波搭載機種比前代天璣9300多，仍有望為第4季營收增溫。

聯發科營收 聯發科累計前七月營收已突破3千億元，達3,063.39億元，較去年同期增加35.82%。法人推估，聯發科後續8月及9月營收將落在390億元至434億元水準，第3季在新興市場4G系統單晶片需求成長之下，將能減緩5G系統單晶片需求下滑。

聯發科採用3奈米的旗艦晶片天璣9400預計10月上市，採用3奈米製程生產和Armv9核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式AI功能，將是未來縮短智慧型手機產品周期的關鍵。聯發科對旗艦產品出貨表現仍有信心，預估2024年旗艦產品營收可望成長超過50%，全年美元營收目標仍維持成長14%至16%。

在智慧裝置平台方面，聯發科認為，本季無線及有線產品業績約持平，運算裝置和ASIC業務穩健成長，電視營收則因客戶因應全球體育賽事提前在上半年拉貨，本季業績將下滑，整體智慧裝置平台呈現持平，電源管理晶片表現則相對穩健。

外資法人指出，聯發科未來除受惠AI手機和AI PC外，透過與安謀和輝達合作，可能也使雲端AI ASIC設計成為更穩固的成長驅動力。

聯發科目前除了獲得Arm的智慧相關設備的授權外，同時加入Arm全面設計（Arm Total Design）生態系，並獲得Arm的Neoverse CSS（運算子系統）的授權，多元布局下，聯發科在Arm的伺服器CPU和NPU設計方面展望亮眼。



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