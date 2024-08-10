廣達：AI 伺服器動能超預期 今年業績將「三位數」成長

代工大廠廣達（2382）昨（9）日召開法說會，財務長楊俊烈表示，AI伺服器動能「超乎預期」，占整體伺服器營收逾五成的目標已提前達標，第3季非PC營收占比將進一步衝破七成，今年AI伺服器營收會大增「三位數」百分比。

楊俊烈指出，第2季GPU供應改善，AI伺服器動能強勁，貢獻整體伺服器營收占比已超過50%，較先前預估的全年占比衝破五成提前達標，隨著AI伺服器動能持續強勁，第3季相關占比還會再拉升。

通用伺服器需求也逐漸反彈，AI伺服器成長動能還是優於通用產品，各大雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，加大力道投資AI，客戶AI專案能見度高。

對於市場傳輝達Blackwell產品出貨遞延，廣達不評論市場傳言，楊俊烈強調，客戶需求仍非常強勁，業務不會受太大影響，且目前客戶釋出的展望沒有任何變化。

廣達法說會重點

展望本季，楊俊烈預期，AI伺服器出貨量成長，將壓抑毛利率與營益率表現，對毛利率影響較明顯，估第3季毛利率會較前季下滑。

廣達上調今年資本支出，由原先的100億至120億元，上調至120億元，相當於年增36.3%，主要因應車用與伺服器產能建置需求，持續在美國、泰國、墨西哥及德國等地擴產。廣達目前大部分伺服器產能都在中國大陸以外，如台灣、泰國、美國等地，越南新廠今年底可望加入生產行列。

在筆電產品方面，楊俊烈說，第3季進入出貨旺季，營收將較第2季小幅成長，高通、超微及英特爾平台與晶片準備就緒，AI PC出貨可望漸入佳境，全年維持先前預期，預估筆電出貨量將下滑個位數百分比，明年AI PC可望帶動強勁的換機潮。

車用方面，電動車市場景氣已趨於穩定，車用需求能見度改善，廣達瞄準的不只是電動車，也投入傳統燃油車ADAS相關應用，維持今年車用營收雙位數成長目標不變。

廣達董事會昨日也決議發行海外無擔保公司債，預計籌資10億美元（約新台幣323億元），因應外幣購料需求，發行期間暫定五年，票面利率暫定為年利率0%，實際發行金額將依訂價日之市場需求狀況決定。