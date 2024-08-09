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中嘉：HBO內容也上OTT平台 獨特性已大幅降低

中央社／ 台北9日電

有線電視系統中嘉HBO頻道代理商永鑫多媒體因授權費談不攏，雙方今天進行調處。中嘉表示，HBO發展自家OTT服務HBO GO，兩者內容有所重複，HBO內容也上架其他OTT，內容獨特性已大幅降低，產業環境不同，代理商仍堅持收20多年前授權費並不合理。

有線電視系統業者與頻道代理商每年都會定期協商版權費，近期傳出中嘉跟頻道代理商永鑫多媒體版權費談不攏，永鑫已通知中嘉8月16日將停止傳送HBO等12頻道訊號。中嘉向國家通訊傳播委員會（NCC）申請調處，雙方今天調處取得初步進展，外界解讀16日斷訊危機暫時解除。

中嘉今天晚間透過新聞稿表示，為保障100多萬戶的收視權益，不受斷訊威脅影響，依去年的金額與付款方式先支付半年的授權費用，以換取後續協商時間。

中嘉針對合理授權費的議定立場，提出3點聲明。第一，OTT串流影音服務快速發展，台灣有線電視收視戶逐年下滑，過半消費者的收視習慣已從有線電視轉到OTT，HBO也積極發展自家OTT服務HBO GO，HBO頻道內容跟HBO GO有所重複，也有上架其他OTT平台，內容獨特性與頻道價值已大幅降低。

中嘉指出，有線電視產業環境今非昔比，頻道代理商仍堅持收取20多年前協議的頻道授權費，並不合理。

第二，基於中嘉對用戶的收視行為統計，HBO頻道的收視表現和其他同類型頻道相當，但所收取的頻道授權費卻高出其他頻道數倍，不符合商業常理。

第三，中嘉持續跟代理商協商授權費，尊重NCC以保障消費者收視權益為最高原則，勿動輒以斷訊或任何方式傷害消費者。中嘉與頻道代理商多年來緊密合作，期盼為了產業健康發展和收視戶權益，能達成對消費者、頻道代理商與系統台三方共贏的結果。

HBO 中嘉 有線電視

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