華新科營收／7月31.29億元 站上2022年五月以來高點

被動元件廠華新科（2492）9日公告今年7月營收31.29億元，月增9.73%、年增8.68%，站上2022年五月以來高點；累計前七月營收201.47億元，年增6.49%。

華新科先前曾說，公司積極透過OEM客戶切入高階AI伺服器電源應用，全力搶食AI龐大商機，樂觀看待下半年營運，預期將迎來手機換機潮，且傳統消費旺季效應可望優於往年，明年市況會比今年更好，「有機會回到以往顛峰」。

法人分析，華新科2024年6月份的成品庫存已不到二個月，其中單看成品的庫存已低於二個月，隨著手機旺季來臨，可望帶動華新科營運動能續強。

進一步來說，除了AI應用外，華新科也看好，通訊領域這2-3年不斷有新品出現，包括Wifi 6E/7，衛星通訊、5G等議題不斷發酵，另外，電動車數量持續增長，都會拉動被動元件需求，對明年整體展望樂觀，有望回到疫情前的全盛時期。