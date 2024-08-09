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數發部：今年底前 T-Road將全面部署47個資安A級機關

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
政府積極推動資安A級機關導入跨機關資料安全傳輸機制T-Road，截至目前已有超過40個資安A級機關成功導入此系統。聯合報系資料照
政府積極推動資安A級機關導入跨機關資料安全傳輸機制T-Road，截至目前已有超過40個資安A級機關成功導入此系統。聯合報系資料照

數位發展部今（9）日表示，政府積極推動資安A級機關導入跨機關資料安全傳輸機制T-Road，截至目前已有超過40個資安A級機關成功導入此系統，預計今（113）年底前，47個具有跨機關資料傳輸需求的資安A級機關將全部完成導入，大幅提升政府跨機關資料傳輸的安全與效率。

數發部自112年起輔導全國性個人資料或重要資料的資安A級機關導入T-Road，這套機制是以政府骨幹網路為基礎，採用先進的加密技術，所有傳輸資料全程以機關憑證加密，且不保留傳輸資料內容，僅保存傳輸紀錄。

數發部表示，這些紀錄統一儲存於T-Road管理平台，有效確保資料傳輸的安全性與不可否認性，顯著增強政府跨機關資料傳輸的防護能力。現已有超過40個資安A級機關成功導入T-Road，提供逾150項資料介接服務，每月通過T-Road傳輸的資料量平均超過180萬筆。地方政府方面，台南市政府已率先成功導入T-Road，其他地方政府也正在積極洽談中。

數發部進一步說明，T-Road也為跨機關資料查驗提供了安全、高效的資料傳輸管道。以司法院為例，為加速審查國民法官的適任情形，規劃採用電子查驗方式，線上勾稽國民法官資格。由於相關評選標準涉及年齡、職業、身分、在戶籍地居住時間等多項資料，各項勾稽資料分屬不同機關管理，在數發部的協助下，司法院成功導入T-Road，加速國民法官資格審查程序，有助提升國民法官產生機制的公信力。

數發部強調，T-Road作為一個安全且高效的傳輸系統，是保護政府資料在網路傳輸過程中免受惡意攻擊的具體方案。這項技術在國際上已有成熟應用，例如愛沙尼亞的X-Road系統，X-Road提供愛沙尼亞公私部門一致的資料傳輸格式與資安保護機制。數發部也承諾，將持續提供專業的資訊技術支援，協助更多政府機關導入T-Road，以維護政府資料傳輸的安全。

國民 資安

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