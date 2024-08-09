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聖暉7月營收年增15% 歷年同期次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照
聖暉董事長梁進利。聯合報系資料照

無塵室機電整合大廠聖暉今日公布2024年7月合併營收22.1億元，年增15％，創歷年同期次高。累計2024年1至7月合併營收達153.4億元，年增10％，創歷年同期新高記錄。

聖暉受惠東南亞、台灣地區專案施作需求持續增加，並精實管控原料採購交期、專案人力調配與施作工序優化，以有效因應客戶需求，挹注整體在建工程案量維持高水位，帶動前7月營收刷新歷年同期新高。

根據Omdia預估，隨著AI（人工智慧）、邊緣運算、雲端高速運算技術發展，國際知名大廠加大全球各地資料中心建置，預估2024年資料中心相關資本支出年增28.5％；且根據信用評等公司穆迪（Moody's）預估，亞太將成為全球資料中心成長最快的地區，正在建造的資料中心容量超過4400MW，大部分新增容量應有機會於2025年前完工，有利於聖暉業務爭取與拓展。

展望2024年第3季，資料中心擴建對於電力、水資源管理需求不斷增加，且全球綠色節能規範日益嚴格，聖暉憑藉長年於資料中心工程領域累積之實績及環保綠色工程技術，能有效降低從興建至啟用階段的碳排量與能耗，滿足綠色發展需求與目標。聖暉目前整體在手訂單案量位於高水位，同時積極爭取承接新擴建商機，有望助力集團未來營運保持向上成長。

聖暉

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