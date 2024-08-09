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中華電信新財務長台大會計系教授許文馨 9月1日上任

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）9日召開董事會，通過新任執行副總經理暨財務長人事案，現任財務長陳宇紳因借調期滿歸建政治大學會計學系，遺缺由臺灣大學會計學系教授許文馨接任，預定今年9月1日上任。

中華電信董事長郭水義表示，感謝陳宇紳四年來對中華電信的貢獻，包括督導公司會計、財務及與利益關係人溝通業務，在組織轉型期間帶領會計及相關團隊修訂成管會及內控制度，對公司組織轉型後管理決策及評核裨益甚多。

陳宇紳在任內也推動台灣電信業第一檔永續債之發行、責任投資導入短期資金運用、高階經理人變動薪酬與ESG連結等相關領先業界之永續作為，協助中華電信獲得2023年道瓊永續指數（DJSI）全球電信業第一名，MSCI分數及評級也顯著提昇。與國內外投資人議和表現亦獲亞洲權威雜誌Corporate Governance Asia肯定，獲頒2024 Asia’s Best CFO。在公司投資部分部分，除了擔任中華資安國際及資拓宏宇IPO專案小組召集人，協助推動兩家子公司在資本市場掛牌，也擔任中華文創管理顧問有限公司董事長籌設文創基金，協助公司拓展文創產業之布局。

中華電信公告，新任財務長許文馨為英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士，擁有台灣會計師執照，並通過美國特許財務分析師Level 3考試。現為臺灣大學會計學系專任教授，曾任臺灣大學管理學院國際事務副院長、Global MBA執行長及中華會計學會秘書長，許文馨教授在擔任Global MBA執行長期間，曾協助中華電信國際分公司培育國際人才。許教授在財務會計學有專精，曾長期擔任會計研究發展基金會財務會計準則委員會委員，現為財務會計研議小組委員。許文馨具有科技業上市公司獨立董事經驗，曾擔任全球創投股份有限公司董事及財團法人安定基金董事。

中華電信 文創產業

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