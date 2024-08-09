聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯發科營收／7月456億元、年增逾四成 站上近4個月高點
IC設計大廠聯發科（2454）9日公告今年7月營收為456.1億元，月增5.85%、年增43.59%，站上近4個月以來高點。累計前七月份營收達3,063.4億元、較去年同期成長35.82％。
看待本季，聯發科在先前的法說會上表示，由於市場需求平穩，三大產品線業績與上季差異不大，第3季營收約1,235至1,324億元，季減3%至季增4%，年增12-20%，毛利率45.5-48.5%，營業費用率28-32%。
聯發科看好，下一代旗艦晶片天璣9400預計在10月上市，採用3奈米製程生產和Armv9核心，搭配全大核架構，性能和能耗表現可望顯著提升，有助客戶開發生成式AI功能，將是未來縮短智慧型手機產品周期的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言