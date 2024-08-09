十銓營收／7月29億元續創歷史新高 年增225.11%

記憶體模組廠十銓科技（4967）9日公布今年7月營收，續創歷史新高，單月營收29億元，年增225.11%，主要受惠於專案訂單持續挹注，且產業由於HBM記憶體造成原廠產能排擠效應不斷發酵，記憶體價格呈現穩定走勢，2024下半年十銓將持續擴大品牌規模，伴隨產業下半年傳統銷售旺季，延續穩定成長軌道。

十銓指出，今年全球掀起人工智慧科技浪潮，預計HBM與DDR5的滲透率將逐漸擴大，AI需求將大幅擴及終端消費，推升後市營運成果挑戰新猷，另外，AI PC與手機的新題材將帶動換機潮的出現，亦會刺激記憶體的升級與需求，同時AI邊緣運算市場的進步，與伺服器市場逐步復甦，新處理器平台亦將提升DDR5市場滲透率，預期將可成為市場主流。

十銓強調，公司於今年初夏剛落幕的國際科技盛事COMPUTEX，成功地向世界展現多年來努力耕耘的研發實力及卓越產品設計能力，下半年十銓不斷地推出領先的產品技術，拓展高規格策略性產品及工規存儲解決方案，以及穩定開發B2B及OEM專案客戶，多角化布局搶攻品牌市占，拓展未來發展空間與機會。