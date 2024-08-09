台達電營收／7月373.39億元、月增7.2% 為歷史新高
電源龍頭台達電子（2308）9日公布7月合併營收373.39億元，月增7.2%、年增3.8%，累計今年前七月營收2,320.81億元，年成長1.2%。
台達電董事長鄭平日前表示，新跨足的AI伺服器水冷相關產品均已獲客戶認證，預估本季開始供應輝達（NVIDIA）GB200水冷散熱系統，而且「AI相關產品的訂單能見度相當高」，不僅下半年營運樂觀，相關新品明年將大量出貨，擴大挹注營運。
展望本季營運，鄭平表示，第3季及第4季一定會比上半年好，下半年會比上半年及去年同期好。
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