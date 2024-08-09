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工研院攜手南臺灣產業 搶攻功率半導體與氫應用商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
工研院今日舉辦「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」，聚焦南臺灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機。圖／工研院提供
工研院今日舉辦「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」，聚焦南臺灣產業在淨零轉型趨勢下的永續商機。圖／工研院提供

工研院9日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「壯大南方產業 邁向永續淨零產業成果聯合特展及技術論壇」，匯集20位專家之產業洞見與趨勢分析，現場更聚焦於「南方雨林計畫」-功率半導體、氫應用、低碳智慧製造與循環再生等技術與服務，幫助南臺灣產業在變局中把握先機，厚植未來。

經濟部次長陳正祺、臺南市副市長趙卿惠、南科管理局局長鄭秀絨今日均前往會場參觀，對工研院在氫應用與功率半導體的技術印象深刻，無論是「沙崙氫應用示範驗證平台」或「功率半導體粉體製程及晶體驗證實驗室」，在技術創新的同時，都結合了臺灣既有的產業優勢，如氫燃料電池零組件廠商、功率半導體車用產業鏈，打造國際競爭力。

經濟部次長陳正祺強調，南臺灣是我國重要的工業科技重地，減碳亦是各企業努力的目標，感謝工研院連續三年在臺南舉辦淨零論壇暨特展，不但讓業者瞭解最新的國際趨勢，也將政府補助工研院投入淨零的研發成果，化成提供給南部各行各業的實用解方。

經濟部未來在「智慧科技大南方產業生態系」推動方案下，將由工研院與業者合作，在臺南推動下世代半導體的元件系統整合應用與展示，以及建立晶片暨系統整合服務平台，另外配合2050淨零排放路徑，亦將積極建構零碳能源系統助攻產業低碳升級，發展去碳電力、新興能源，來使電力系統達到淨零，包括綠氨轉氫、燃料電池應用等淨零科技。

工研院董事長吳政忠表示，自2016年起，政府統籌13個部會及預算投入，強化產學研合作機制，高度鏈結相關能量，將沙崙這塊寶地，以大南方創新技術研發櫥窗之型態，吸引國際大廠進駐，引領臺灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有與國際競爭的能力，驅動全產業創新。

為部署大南方產業發展，工研院積極投入氫應用與功率半導體的技術研發，包括：啟動「沙崙氫應用示範驗證平台」，期能在全球氫能賽局中，搶占先機。「南方雨林計畫」功率半導體的產業化應用，加速推動在車用電子、綠能電子、高頻通訊等領域，助產業脫胎換骨。

臺南市副市長趙卿惠表示，臺南即將迎來400年歷史，除了文化古都、宗教之都、美食之都，臺南同時也是科技新都，從半導體等科技業紛紛選擇落腳臺南就能發現，臺南深具綠電、再生水、土地等客觀條件，另有成功大學、長榮大學、陽明交通大學等豐沛的人才，是發展科技產業的絕佳沃土。特別感謝工研院這幾年深耕於綠能科技與功率半導體的領域，積極整合在地企業，臺南市政府除了在行政上全力配合協助外，也會持續投入臺南的經濟發展動能在沙崙發展，讓雨林能繼續成蔭。

半導體 工研院 經濟部

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