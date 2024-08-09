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精誠營收／7月31.6億元、年增7.6% 同期新高

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

精誠（6214）9日公布今年7月合併營收為31.6億元，月增0.4%，年增7.6%，寫下同期新高；累計今年1-7月合併營收為222.55億元，年增14.15%。

精誠表示，7月營收貢獻主要來自大型客戶專案驗收的收入，同時因應數位轉型趨勢，客戶對於雲網端軟硬整合、資安管理與建置等服務需求，也為營收帶來貢獻，整體營收表現符合預期。

展望下半年，精誠將結合在系統整合上的優勢，持續推動生成式AI在百工百業的落地應用，並發展ESG自有產品服務，協助企業邁向永續發展。同時，也積極聚焦雲端、數據、資安、軟體開發以及維護維運等五大服務，提供企業訂閱式方案，滿足動態的用雲建置與資安防護需求。

營收 精誠 資安

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