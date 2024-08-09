快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣達營收／7月1,242億元、年月雙增 衝近23月新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）9日公布7月合併營收1242.63億元，月增11.6%、年增43%，呈年月雙增態勢，單月營收表現不僅連續3個月維持向上成長，也代表廣達已正式坐穩千億大關的規模，而合併累積前7個月營收達6931.57億元，年增15.9%，也衝上全年最高點，展望未來，預估在AI伺服器的持續出貨之下，其整體成長的腳步也將會越發加速。

據悉，廣達近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達H100系列的高階AI伺服器機櫃，也傳將自今年8、9月開始出貨，隨著出貨逐步放量，董事長林百里也持續看好未來2年AI人工智慧市場將迎來百花齊放的盛況，面對外界對前景的擔憂，他近日也再次掛保證重申，「我相信這個熱潮，會繼續往後再延燒一段時間！」並直言「因為這個浪潮也是人類文明的的一個重要階段。」

事實上，近年市場掀起的「AI巨浪」，讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近23年以來的最高紀錄，而這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上首富寶座。而廣達目前除手握輝達（Nvide）最強AI晶片GB200約30%的訂單份額，並拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的代工大單，其中又以Google的進度最快，外傳最快在8月就有機會進入測試端。

展望市場發展，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也透露，「下半年」將會迎來相當旺盛的情況，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；而董事長林百里則也看好，廣達在2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

AI 廣達

延伸閱讀

電子五哥中唯一未啟動接班 林百里「沒賺錢企圖心」揭廣達3年計畫

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

「最難訂私廚」喜相逢麵館遭檢舉 北市衛生局稽查抓缺失

鴻海（2317）漲起來…讓郭台銘重返台灣首富？ 資深股東：林百里今年股息加回去還是輸

相關新聞

台積電7月營收暴衝至2569.53億元 再寫單月新高！月增23.6%

台積電（2330）今（9）日公布2024年7月營收報告。7月合併營收約為2569.53億元，月增23.6%，也比去年同期...

暑假遊戲旺季到！智冠科技7月合併營收6.53億元 月增15%

遊戲大廠智冠科技今公布7月營收6.53億元，月增15%。受到上半年通路廣宣檔期結算與暑假期間行銷活動需求上升，推動本月營...

亞光第2季獲利季增率302% 聚焦3大發展契機

玻璃鏡頭大廠亞洲光學今日舉行法說會，公司公布第2季財報，合併營收約56.14億元，季增率31%，年增率26%。營業毛利約...

盛美半導體設備今宣布 進軍面板級扇出型先進封裝市場

因應先進封裝的需求，盛美半導體設備今日宣布，推出適用於扇出型面板級封裝應用的Ultra C vac-p負壓清洗設備。該設...

世界先進7月營收35.57億元 月減13.4%

晶圓代工廠世界（5347）今（9）日公布內部自行結算之2024年7月份合併營收約為新台幣35.57億元，月減13.4%、...

緯穎營收／7月311.21億、年月雙增 創近16月新高

緯穎（6669）9日公布7月單月合併營收為311.21億元，月增1.2%，年增76.2%，不僅達到全年高點，更寫下近16...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。