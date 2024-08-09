廣達營收／7月1,242億元、年月雙增 衝近23月新高

代工大廠廣達（2382）9日公布7月合併營收1242.63億元，月增11.6%、年增43%，呈年月雙增態勢，單月營收表現不僅連續3個月維持向上成長，也代表廣達已正式坐穩千億大關的規模，而合併累積前7個月營收達6931.57億元，年增15.9%，也衝上全年最高點，展望未來，預估在AI伺服器的持續出貨之下，其整體成長的腳步也將會越發加速。

據悉，廣達近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達H100系列的高階AI伺服器機櫃，也傳將自今年8、9月開始出貨，隨著出貨逐步放量，董事長林百里也持續看好未來2年AI人工智慧市場將迎來百花齊放的盛況，面對外界對前景的擔憂，他近日也再次掛保證重申，「我相信這個熱潮，會繼續往後再延燒一段時間！」並直言「因為這個浪潮也是人類文明的的一個重要階段。」

事實上，近年市場掀起的「AI巨浪」，讓代工大廠廣達的股價狂飆，連連刷新近23年以來的最高紀錄，而這也讓創始人林百里的身價直衝天際，一舉坐上首富寶座。而廣達目前除手握輝達（Nvide）最強AI晶片GB200約30%的訂單份額，並拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的代工大單，其中又以Google的進度最快，外傳最快在8月就有機會進入測試端。

展望市場發展，廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前也透露，「下半年」將會迎來相當旺盛的情況，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；而董事長林百里則也看好，廣達在2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。