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暑假遊戲旺季到！智冠科技7月合併營收6.53億元 月增15%

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
智冠科技指出，將偕旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，投入業務創新，實現公司長期穩健成長。圖為智冠集團董事長王俊博。圖／聯合報系資料照
智冠科技指出，將偕旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，投入業務創新，實現公司長期穩健成長。圖為智冠集團董事長王俊博。圖／聯合報系資料照

遊戲大廠智冠科技今公布7月營收6.53億元，月增15%。受到上半年通路廣宣檔期結算與暑假期間行銷活動需求上升，推動本月營收攀升；1至7月累計合併營收40.28億元，年增9%。

展望8月，智冠集團旗下遊戲事業群多款遊戲：《飄流幻境Online》、《女神Online》、《武林群俠傳Online》、《戀愛盒子M》、《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》等，陸續舉辦應景的夏季和七夕慶祝活動。其中，中華網龍推出的《天子傳奇S》將帶來全新絕世與極品武功，助力大俠武學登頂；而遊戲新幹線營運的二次元少女養成手遊《純白和弦》即將推出聯動主題「奪寶奇龍」，來自龍之世界的知名日本VTuber「G.I.N」更將降臨純白世界，吸引玩家加入同樂。

此外，藍新金流去年交易規模再創新高，2023全年營收呈雙位數成長，今年可望保持成長趨勢，今年下半年將全面支援TWQR，可適配所有電支，並預計跨入智販機金流業務，同時持續推展「ezAIO簡單收」線下解決方案。

智冠 營收 網龍

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