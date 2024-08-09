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亞光第2季獲利季增率302% 聚焦3大發展契機
玻璃鏡頭大廠亞洲光學今日舉行法說會，公司公布第2季財報，合併營收約56.14億元，季增率31%，年增率26%。營業毛利約9.86億元，季增率51%，年增率18%。亞洲光學指出，主要是由於營收成長及產品組合變化的影響。
亞光營業淨利約3.76億元，季增率257%，年增率45%；歸屬本公司業主淨利約4.46億元，季增率302%，年增率50%，主要受利息收入、匯兌收益和NRE收入等因素影響。基本每股盈餘為1.59元。第二季歸屬本公司業主淨利創下近年同期新高。
亞光上半年合併營收約99.03億元，年增率19%。營業毛利約16.39億元，年增率11%；營業淨利約4.82億元，年增率38%。歸屬本公司業主淨利約5.57億元，年增率76%，已達去年獲利的72%。基本每股盈餘為1.99元。
亞光表示，展望下半年，隨著市場庫存逐步去化，將持續利用多元化的光學設計與製造能力，發揮多元產品效益，創造營運成長動能。
此外，亞光憑藉核心光學優勢，布局開發各種高階手機鏡頭升級技術，包括多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭。亞光將持續聚焦三大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模，並領先跨足Metalens領域，採用直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現最具競爭力的Metalens製造技術，應用將涵蓋手機的臉面辨識及AR的WAVE GUIDE，這將成為公司未來長期發展的重要基石及成長動能。
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