快訊

注意！Disney+用戶難逃寄生帳號 執行長明訂這時間「認真開抓」還要漲月費

世界先進7月營收35.57億元 月減13.4%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界先進新竹總部。圖/世界提供
世界先進新竹總部。圖/世界提供

晶圓代工廠世界（5347）今（9）日公布內部自行結算之2024年7月份合併營收約為新台幣35.57億元，月減13.4%、年減1.1%；累計前七月合併營收約242.55億元，年增12.1%。

世界稍早提出本季展望，在新台幣32.5兌1美元假設，本季晶圓出貨量季增9%到11%，均價持平至季減2%，毛利率估將介於28~30%，毛利率可望比第2季持續提升。

至於訂單能見度約2-3個月，雖然客戶需求持續增加，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費仍保守，2024年第3季產能利用率季增高個位數至70%左右，全年來看仍有望維持雙位數成長。

世界董事長暨策略長方略說，全球經濟從預期高期望落空，從2022年下半年到2023-2024都是如此，今年下半年相對季節復甦較緩慢，無法保證2025年會是太大幅度成長的一年，因此公司持續觀察。

新台幣 晶圓代工廠

延伸閱讀

國泰金前七月大賺931億 兆豐金、第一金7月也報喜

長榮上月營收重返500億 法人估單月賺逾一股本

緯穎發威 上半年賺近百億

緯創動能強 大摩按讚

相關新聞

獨家／中嘉妥協讓步 百萬收視戶9月中前暫時免於斷訊

HBO頻道代理商永鑫多媒體與台灣最大MSO中嘉雙方因頻道授權費用談不攏，永鑫原本預計16日將停止傳送HBO、CNN、AN...

台積電7月營收暴衝至2569.53億元 再寫單月新高 月增23.6%

台積電（2330）今（9）日公布2024年7月營收報告。7月合併營收約為2569.53億元，月增23.6%，也比去年同期...

緯穎營收／7月311.21億、年月雙增 創近16月新高

緯穎（6669）9日公布7月單月合併營收為311.21億元，月增1.2%，年增76.2%，不僅達到全年高點，更寫下近16...

台積電營收／7月2,569億元 月增逾二成

台積電（2330）於9日公布7月業績，合併營收為2,569 .53億元，較上月增加了23.6%，較去年同期增加了44.7...

家登7月營收6.38億元 年增74% 本季營運續強

半導體晶圓傳送解決方案大廠家登精密（3680）今日公布7月合併營收約6.38億元，年增達74%；累計前七月合併營收約38...

仁寶美國廠「尖端製造」強攻車用電子 憑5大布局來搶市

代工大廠仁寶（2324）近年積極拓展車用業務布局，透過旗下美國印第安納州廠房，按照客戶實際所需及規格，客製化的提供量身定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。