世界先進7月營收35.57億元 月減13.4%
晶圓代工廠世界（5347）今（9）日公布內部自行結算之2024年7月份合併營收約為新台幣35.57億元，月減13.4%、年減1.1%；累計前七月合併營收約242.55億元，年增12.1%。
世界稍早提出本季展望，在新台幣32.5兌1美元假設，本季晶圓出貨量季增9%到11%，均價持平至季減2%，毛利率估將介於28~30%，毛利率可望比第2季持續提升。
至於訂單能見度約2-3個月，雖然客戶需求持續增加，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費仍保守，2024年第3季產能利用率季增高個位數至70%左右，全年來看仍有望維持雙位數成長。
世界董事長暨策略長方略說，全球經濟從預期高期望落空，從2022年下半年到2023-2024都是如此，今年下半年相對季節復甦較緩慢，無法保證2025年會是太大幅度成長的一年，因此公司持續觀察。
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