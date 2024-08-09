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台積電7月營收暴衝至2569.53億元 再寫單月新高 月增23.6%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電7月營收暴衝至2569.53億元， 再寫單月新高。（路透）
台積電7月營收暴衝至2569.53億元， 再寫單月新高。（路透）

台積電（2330）今（9）日公布2024年7月營收報告。7月合併營收約為2569.53億元，月增23.6%，也比去年同期增加 44.7%。累計1至7月營收1兆 5231.7億元，年增30.5%。

台積電稍早法說會釋出本季財務預測，因應AI晶片客戶訂單需求持續成長，預估本季營收將介於224億美元到232億美元，季增7.6%到11.4%，以32.5兌換1美匯率基礎計算，將介於7280億到7540億元，取中間值約季增9.6%，約一成。

台積電且因應客戶長期成長需求，今年資本支出將原本預估的280億到320億美元，下限略微上修至300億美元，上限仍維持320億美元。

不過隨產能利用率拉升，台積電本季毛利率將介於53.5到55.5%；營業利益率介於42.5%到44.5%，均於上季的53.2%及42.5%。

台積電公布第2季3奈米製程出貨占台積晶圓銷售金額的 15%，5 奈米製程出貨占全季晶圓銷售金額的 35%；7 奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的 17%。總體而言，先進製程（包含7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

台積電 營收

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