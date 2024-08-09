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緯穎營收／7月311.21億、年月雙增 創近16月新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）9日公布7月單月合併營收為311.21億元，月增1.2%，年增76.2%，不僅達到全年高點，更寫下近16個月以來的新高紀錄，合併前7月營收達1782.31億元，年增約20.3%。緯穎旗下營收皆已全數來自伺服器製造，號稱「最純AI大廠」。內部持續看好雲端產業、AI伺服器市場需求續揚趨勢，外界也看好隨著伺服器出貨成長，營收可望創下歷史新高。

緯穎近年持續擴充旗下各廠區的產能，目前旗下全球產能分布，可以從其營業額的分布範圍得知，公開資料顯示，目前約有70%、至75%之間的產能，來自於北美墨西哥廠所供應，另外有10%、至15%是來自向母公司緯創捷克廠所委託代工的產品，至於亞太地區，則也占有10%、至15%。

財務長陳昌偉日前透露，馬來西亞作目前亞太區最主要的出貨地，其一廠已從去年下半年投產，不過擴產計劃持續推進，已開始進行新建二廠的進一步規畫；並自今年起講大陸的產能陸續轉出，並移至馬來西亞。至於北美墨西哥地區的擴產計劃，也將首季末尾，正式自試產階段跨入量產，此外，他也看好在今年下半年，旗下全新AI伺服器產品也將問世，屆時將進一步助攻整體營運表現。

緯穎強調，團隊從去年開場，就完全沒有遭遇市場上盛傳的「AI晶片短缺」難題，隨著AI伺服器貢獻比重持續擴大，展望全年市況走勢，緯穎看好將優於去年；此外，今年也將與母公司緯創（3231）逐步擴大彼此間的合作，除了在製造領域合作，也將延伸至產品開發層面，強化打通供應鏈並彰顯集團價值，並藉此將旗下AI伺服器的營收比重逐季提升。

AI 伺服器 緯穎

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