獨家／中嘉妥協讓步 百萬收視戶9月中前暫時免於斷訊
HBO頻道代理商永鑫多媒體與台灣最大MSO中嘉雙方因頻道授權費用談不攏，永鑫原本預計16日將停止傳送HBO、CNN、ANIMAX等12個頻道訊號，雙方今天在國家通訊傳播委員會（NCC）調處。中嘉先讓步妥協，兩周內需依照去年雙方談定費率先支付今年上半年費用，9月還要續行調處，中嘉全台百萬收視戶暫時免於斷訊危機。
因為雙方只是初步達成暫時不斷訊，永鑫表示，仍要看兩周內是否依照約定付費；以及9月中仍要繼續調處，若無正面結果仍然會斷訊。
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