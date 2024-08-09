國巨7月營收創下歷史新高 帶動被動元件族群齊揚

台股9日在美股大漲的帶動下，反彈上攻，盤中一度大漲超過700點，被動元件族群也一同強漲，龍頭國巨（2327）昨公布7月營收110.05億元，創下歷史新高紀錄，股價盤中上漲近6%，興勤（2428）、鈺邦（6449）也大漲6~7%。

被動元件產業走向復甦，業界普遍認為，隨著庫存調整回到健康水準，部分消費性電子需求回溫，下半年營運將優於上半年。

國巨指出，客戶端的庫存已趨向健康水位，本季產能利用率回溫，標準品將從第2季的50%左右成長至65%，特殊品則由70%左右增加至75%。因此估本季營收、毛利率和營利率都將季增低個位數百分比。

至於本身的庫存狀況，國巨表示，現階段庫存天數維持在128 天，為過去五、六季低點，將持續維持產出與庫存平衡，目前看來，未來幾季庫存應該不會有太明顯變化。

國巨7月營收110.05億元，月增10%，年增23.8%；累計前七月營收709.28億元，較去年同期增加14.8%。

國巨表示，7月合併營收較上月增加，主要是AI相關應用的需求強勁、歐美日市場拉貨動能回升，以及大中華廠區的工作天數回復正常所致。

興勤7月合併營收衝上近30個月來高點、達6.6億元，月增1.32%，年增11.67%；前七月合併營收41.71億元，年成長1.08%。興勤看好，隨著產業庫存降到健康水位，伴隨需求逐漸回溫，下半年營運有機會優於上半年。

國巨以735元向上跳空開高，一度上漲至749元，但仍遇月線反壓，盤中漲幅近6%；興勤也同樣開盤大漲，一口氣站回十日線，盤中漲幅超過6%，一度觸及163元。