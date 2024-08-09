仁寶美國廠「尖端製造」強攻車用電子 憑5大布局來搶市
代工大廠仁寶（2324）近年積極拓展車用業務布局，透過旗下美國印第安納州廠房，按照客戶實際所需及規格，客製化的提供量身定製的「尖端電子製造解決方案」。對此，仁寶也在社群平台上，揭曉旗下美國廠區的投資策略，並上傳一張簡圖向眾人分享在當地推動的5項布局，吸引市場投資人關注。
據悉，仁寶電腦布局「車用電子」領域多年，旗下主力客戶包括賓士、BMW等，而主力產品則包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU等，目前集團在美國用以布局車用市場的廠區，為2021年向集團夥伴泰金寶(9105)收購的印第安納州廠區，而該廠區不僅通過 IATF16949 汽車業品質管理系統認證，也擁有絕佳的地理位置優勢。
事實上，由於該州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，能讓團隊就近直接提供現有客戶工程設計支援、製造服務，也讓仁寶車用團隊較競爭對手，更具深厚的底氣及競爭優勢。此外，該廠區距離美國密西根車廠重鎮底特律（Detroit）車程僅約需 4.5 小時，交通也相對便捷許多。
仁寶也透露，美國廠區持續落實在「先進技術」、「社區參與」、「永續發展」、「以客戶為中心的解決方案」、「員工發展」五大方向的布局，也讓團隊在包括先進的製造能力、創新的研發、高效的供應鏈管理、嚴格的品質控制、可持續的實踐、熟練的勞動力以及以客戶為中心等關鍵方面繳出出色表現。這些優勢使仁寶能夠提供高品質、客製化的解決方案，滿足客戶不斷變化的需求，使他們有別於其他合約製造商。
並且仁寶長年致力在提供根據您的確切規格量身定製的尖端電子製造解決方案，而美國印第安那州洛根斯波特的廠區，則能根據客戶實際的規格以及所需，提供全方面的客製化服務，將能確實的提供、量身定製的尖端電子製造解決方案，不管是從PCB組裝，還是為客戶從無到有的設計出一套完整的解決方案等，也藉此搶下滿滿利多大單。
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