仁寶美國廠「尖端製造」強攻車用電子 憑5大布局來搶市

代工大廠仁寶（2324）近年積極拓展車用業務布局，透過旗下美國印第安納州廠房，按照客戶實際所需及規格，客製化的提供量身定製的「尖端電子製造解決方案」。對此，仁寶也在社群平台上，揭曉旗下美國廠區的投資策略，並上傳一張簡圖向眾人分享在當地推動的5項布局，吸引市場投資人關注。

據悉，仁寶電腦布局「車用電子」領域多年，旗下主力客戶包括賓士、BMW等，而主力產品則包括ADAS（先進駕駛輔助系統）、ECU等，目前集團在美國用以布局車用市場的廠區，為2021年向集團夥伴泰金寶(9105)收購的印第安納州廠區，而該廠區不僅通過 IATF16949 汽車業品質管理系統認證，也擁有絕佳的地理位置優勢。

事實上，由於該州境內擁有眾多日系及美系汽車相關車廠聚落，能讓團隊就近直接提供現有客戶工程設計支援、製造服務，也讓仁寶車用團隊較競爭對手，更具深厚的底氣及競爭優勢。此外，該廠區距離美國密西根車廠重鎮底特律（Detroit）車程僅約需 4.5 小時，交通也相對便捷許多。

仁寶也透露，美國廠區持續落實在「先進技術」、「社區參與」、「永續發展」、「以客戶為中心的解決方案」、「員工發展」五大方向的布局，也讓團隊在包括先進的製造能力、創新的研發、高效的供應鏈管理、嚴格的品質控制、可持續的實踐、熟練的勞動力以及以客戶為中心等關鍵方面繳出出色表現。這些優勢使仁寶能夠提供高品質、客製化的解決方案，滿足客戶不斷變化的需求，使他們有別於其他合約製造商。