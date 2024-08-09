日本九州強震 台積熊本廠區未受影響

日本九州東南部宮崎縣於當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1地震，一度觸發海嘯警報，晶圓代工龍頭台積電（2330）、家電暨晶片大廠索尼、矽晶圓巨擘勝高（SUMCO）、功率元件大廠羅姆半導體等位於九州的工廠都有感，引發半導體鏈高度關注，所幸至截稿前，尚無重大災情傳出。

台積電熊本廠所在的熊本縣菊陽町，觀測到的地震震度為三級。台積電熊本廠尚未量產，對於昨天九州強震，台積電指出，熊本廠區震度未達疏散標準，不預期對營運造成影響。

九州已有不少日本半導體大廠設廠，包括羅姆半導體去年底完成收購Solar Frontier原國富工廠，該廠位於宮崎縣內，成為羅姆旗下子公司LAPIS半導體的宮崎第二工廠。羅姆先前提到，該廠將為其碳化矽（SiC）功率半導體主要生產基地，並於2024年內投產。

日媒報導，羅姆半導體位在宮崎縣的工廠一度因地震停止運轉，但未傳出傷亡。在九州經營晶片相關工廠的索尼和勝高表示，正蒐集有關地震造成損傷的資訊。

索尼在九州熊本、大分、長崎等地設有半導體生產據點。半導體設備大廠東京威力科創旗下有九州株式會社，據點位於熊本。瑞薩在九州有熊本與大分兩座據點。另外，京瓷在九州地區，則於鹿兒島縣有川內、隼人與國分工廠。所幸上述業者目前也暫無重大災情傳出。