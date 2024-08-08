大同旗下高層又有異動 精英董座鍾依文辭職
大同集團旗下板卡暨筆電廠精英（2331）高層又換將，繼今年初總經理異動，公司昨（8）日公告董事長暨執行長鍾依文辭職，公司將另行召開董事會推選新任董事長。
精英昨天召開董事會，宣布鍾依文請辭董座、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位。
鍾依文昨天也發給同仁告別信，期勉夥伴能在工作崗位上朝目標努力。他也坦言，三年多來大家一起努力討論設定目標，「有些已經成功，有些仍尚待努力」。
鍾依文曾在鴻海集團任職，後來被延攬進大同擔任總經理，2021年卸任，當年7月21日接任精英董座，在精英任職時間逾三年，期間展開一波改革。
鍾依文上任後推動組織轉型，第一階段「石頭擠出水-厚植實力」已繳出成績。第二階段為落實集團組織分工展開組織調整，第三階段要打造更多顆「鑽石」，拓展電動車、互聯網等應用。
其中，精英旗下子公司精強科技負責工業電腦和充電樁等業務。旗下主營PCB的精祥致力於「三高一雲一新」的策略，專注高頻高速多層板及高階顯示加速卡，並發展雲端相關應用如伺服器、網通、低軌衛星，以及拓展新能源汽車與車載等相關應用PCB。
今年精英高層已有一波洗牌，今年元月召開股東臨時會提前全面改選董事，原總經理王金來辭任，由陳嘉生接任。
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