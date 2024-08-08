大同旗下高層又有異動 精英董座鍾依文辭職

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

大同集團旗下板卡暨筆電廠精英（2331）高層又換將，繼今年初總經理異動，公司昨（8）日公告董事長暨執行長鍾依文辭職，公司將另行召開董事會推選新任董事長。

精英昨天召開董事會，宣布鍾依文請辭董座、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位。

鍾依文昨天也發給同仁告別信，期勉夥伴能在工作崗位上朝目標努力。他也坦言，三年多來大家一起努力討論設定目標，「有些已經成功，有些仍尚待努力」。

鍾依文曾在鴻海集團任職，後來被延攬進大同擔任總經理，2021年卸任，當年7月21日接任精英董座，在精英任職時間逾三年，期間展開一波改革。

鍾依文上任後推動組織轉型，第一階段「石頭擠出水-厚植實力」已繳出成績。第二階段為落實集團組織分工展開組織調整，第三階段要打造更多顆「鑽石」，拓展電動車、互聯網等應用。

其中，精英旗下子公司精強科技負責工業電腦和充電樁等業務。旗下主營PCB的精祥致力於「三高一雲一新」的策略，專注高頻高速多層板及高階顯示加速卡，並發展雲端相關應用如伺服器、網通、低軌衛星，以及拓展新能源汽車與車載等相關應用PCB。

今年精英高層已有一波洗牌，今年元月召開股東臨時會提前全面改選董事，原總經理王金來辭任，由陳嘉生接任。

大同 董事長 鍾依文

延伸閱讀

港大錄取4狀元3讀醫 醫學院首招運動精英

全台最美休息站！埔里「日月町複合式商場」盛大開幕

欣興法說會／看下半年優於上半年 載板PCB稼動率全面升溫

第7人辭職！竹市都發處長因眼疾請辭 轉任市政顧問

相關新聞

日本九州強震 台積熊本廠區未受影響

日本九州東南部宮崎縣於當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1地震，一度觸發海嘯警報，晶圓代工龍頭台積電、家電暨晶片...

被動元件鏈 下半年看俏

被動元件產業走向復甦，不僅本土一哥國巨營運亮眼，導電漿廠勤凱，保護元件廠興勤，以及電感廠臺慶科等產業鏈要角基本面同步升溫...

大同旗下高層又有異動 精英董座鍾依文辭職

大同集團旗下板卡暨筆電廠精英高層又換將，繼今年初總經理異動，公司昨（8）日公告董事長暨執行長鍾依文辭職，公司將另行召開董...

精英董事長鍾依文請辭 向員工告別內部信曝光

精英電腦晚間公告，董事長暨執行長鍾依文於今天董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位，精英將另行...

京元電台灣資本支出大增1.6倍 擴AI晶片測試

晶圓測試廠京元電今天下午宣布，董事會決議提高今年資本支出至新台幣138.28億元，較原先規劃53.14億元大增1.6倍，...

續推3大平台落地高雄！鴻海超級算力中心2026年第4季啟用

鴻海發言人巫俊毅今天表示，集團持續推動智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台在高雄落地，其中高雄超級算力中心預計2026...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。