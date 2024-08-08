被動元件鏈 下半年看俏

被動元件產業走向復甦，不僅本土一哥國巨營運亮眼，導電漿廠勤凱（4760），保護元件廠興勤，以及電感廠臺慶科等產業鏈要角基本面同步升溫。業界普遍認為，隨著庫存調整回到健康水準，部分消費性電子需求回溫，下半年營運將優於上半年。

勤凱是多家被動元件指標廠關鍵耗材導電漿供應商，7月營收為1.26億元，月增4.1%，年增17.5%，連續五個月營收站穩億元大關，顯見產業回暖跡象。

勤凱副董事長莊淑媛表示，公司未來營運利基的新產品，主要是AI零組件所需特殊電子漿料，特別是隨全球市場積極布建相關AI新品，對新材料需求強烈中，已獲得客戶認證通過後，7月已經開始小量出貨，未來若大廠開始量產，將進一步擴大業績規模。

興勤7月合併營收衝上近30個月來高點、達6.6億元，月增1.32%，年增11.67%；前七月合併營收41.71億元，年成長1.08%。興勤看好，隨著產業庫存降到健康水位，伴隨需求逐漸回溫，下半年營運有機會優於上半年。

興勤強調，該公司持續聚焦車用、通訊、工業、醫療領域及太陽能儲能等應用，並且不斷推出新產品，於客戶端進行驗證和導入，已連續數個月訂單出貨比（B／B值）大於1，顯見營運走向成長軌道。

電感大廠臺慶科7月營收來到4.93億元，月增9.05%，年增近五成，攀上2022年5月以來、逾兩年多來新高。