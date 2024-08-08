被動元件鏈 下半年看俏

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件產業走向復甦，不僅本土一哥國巨營運亮眼，導電漿廠勤凱（4760），保護元件廠興勤，以及電感廠臺慶科等產業鏈要角基本面同步升溫。業界普遍認為，隨著庫存調整回到健康水準，部分消費性電子需求回溫，下半年營運將優於上半年。

勤凱是多家被動元件指標廠關鍵耗材導電漿供應商，7月營收為1.26億元，月增4.1%，年增17.5%，連續五個月營收站穩億元大關，顯見產業回暖跡象。

勤凱副董事長莊淑媛表示，公司未來營運利基的新產品，主要是AI零組件所需特殊電子漿料，特別是隨全球市場積極布建相關AI新品，對新材料需求強烈中，已獲得客戶認證通過後，7月已經開始小量出貨，未來若大廠開始量產，將進一步擴大業績規模。

興勤7月合併營收衝上近30個月來高點、達6.6億元，月增1.32%，年增11.67%；前七月合併營收41.71億元，年成長1.08%。興勤看好，隨著產業庫存降到健康水位，伴隨需求逐漸回溫，下半年營運有機會優於上半年。

興勤強調，該公司持續聚焦車用、通訊、工業、醫療領域及太陽能儲能等應用，並且不斷推出新產品，於客戶端進行驗證和導入，已連續數個月訂單出貨比（B／B值）大於1，顯見營運走向成長軌道。

電感大廠臺慶科7月營收來到4.93億元，月增9.05%，年增近五成，攀上2022年5月以來、逾兩年多來新高。

營收 被動元件

延伸閱讀

台達電法說後AI及被動元件前景佳 外資紛紛升目標價

業內業外皆佳的優質被動元件

TDK創新高！國巨也會突破1310？

研調：被動元件迎漲價潮 國巨華新科股價勁揚

相關新聞

日本九州強震 台積熊本廠區未受影響

日本九州東南部宮崎縣於當地時間8日下午4時43分發生芮氏規模7.1地震，一度觸發海嘯警報，晶圓代工龍頭台積電、家電暨晶片...

被動元件鏈 下半年看俏

被動元件產業走向復甦，不僅本土一哥國巨營運亮眼，導電漿廠勤凱，保護元件廠興勤，以及電感廠臺慶科等產業鏈要角基本面同步升溫...

大同旗下高層又有異動 精英董座鍾依文辭職

大同集團旗下板卡暨筆電廠精英高層又換將，繼今年初總經理異動，公司昨（8）日公告董事長暨執行長鍾依文辭職，公司將另行召開董...

精英董事長鍾依文請辭 向員工告別內部信曝光

精英電腦晚間公告，董事長暨執行長鍾依文於今天董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位，精英將另行...

京元電台灣資本支出大增1.6倍 擴AI晶片測試

晶圓測試廠京元電今天下午宣布，董事會決議提高今年資本支出至新台幣138.28億元，較原先規劃53.14億元大增1.6倍，...

續推3大平台落地高雄！鴻海超級算力中心2026年第4季啟用

鴻海發言人巫俊毅今天表示，集團持續推動智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台在高雄落地，其中高雄超級算力中心預計2026...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。