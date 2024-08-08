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精英董事長鍾依文請辭 向員工告別內部信曝光

中央社／ 台北8日電
精英電腦晚間公告，董事長暨執行長鍾依文於今天董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位，精英將另行召開董事會推選新任董事長。聯合報資料照，記者王郁倫／攝影
精英電腦晚間公告，董事長暨執行長鍾依文於今天董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位，精英將另行召開董事會推選新任董事長。聯合報資料照，記者王郁倫／攝影

精英電腦晚間公告，董事長暨執行長鍾依文於今天董事會後請辭董事長、執行長、永續發展委員會主席及子公司董事等職位，精英將另行召開董事會推選新任董事長。

鍾依文在任內帶領團隊落實轉型策略，精英去年每股盈餘達1.82元、創8年來新高。

精英今年1月提前改選董事後，原總經理王金來辭任，由大巨集集團創辦人陳嘉生接任精英總經理，鍾依文被推選續任董事長，持續帶領改革。事隔7個月後，鍾依文今天突然辭職，外界解讀為階段性任務已完成。

鍾依文今天發出內部信向員工告別，證實已請辭生效，並透露內心想法。他在2021年7月前已從鴻海集團退休，卻發現退休模式不適合自己，社交圈變窄、思想與話題跟不上時代潮流，在股東的邀請下，接任精英董事長暨執行長。

鍾依文表示，今年7月20日是他在精英服務滿3年的日子，雖然接手精英並非人生規劃，但只要盡力而為，「沒有做不好的題目」；目前公司氣氛和團隊動力跟3年前截然不同，員工越來越積極、熱情、努力。

他說，正向職場應該是工作能力的較量，「而不應該是站隊權謀」，這是他最不樂見的事情；堅持走對的路，堅持積極進取的心態，自然可以走向好的結果。

鍾依文坦言，如今將離開精英集團，有些尚未達成的目標難免遺憾，期勉精英員工繼續努力，也期許未來還有並肩努力的機會。

董事長 退休 鍾依文

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