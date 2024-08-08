京元電台灣資本支出大增1.6倍 擴AI晶片測試

晶圓測試廠京元電今天下午宣布，董事會決議提高今年資本支出至新台幣138.28億元，較原先規劃53.14億元大增1.6倍，是台灣廠區歷年資本支出最高，主要因應人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求。

京元電去年12月22日通過今年資本支出53.14億元，加計中國大陸子公司共計70億元；今年4月26日將資本支出提高為87.79億元，加計子公司合計122.81億元；今天再調高今年台灣廠區資本支出至138.28億元。京元電說明，主要配合營運需要以備產能擴充需求。

根據統計，京元電集團歷史最高資本支出是2021年台灣廠區115億元加上子公司45億元，共計160億元；此次京元電調高台灣廠區資本支出至138.28億元，是台灣廠區歷年來最高金額。

京元電下午也公布上半年綜合損益，合併營收125.2億元，毛利率34.18%，營益率23.16%；稅後獲利32.71億元，每股稅後純益2.68元。

京元電4月26日宣布出脫旗下中國蘇州京隆科技全數股權，預計第3季底前完成交易。產業人士說明，基於會計原則，京元電先行公布經過調整、未含蘇州子公司財報的上半年綜合損益，包括第1季和第2季財報結果經過會計調整。

市場人士預期，京元電今年可受惠包括輝達（NVIDIA）在內的AI繪圖處理器（GPU）測試、以及AI特殊應用晶片（ASIC）測試動能，預估AI應用占京元電整體業績比重，將從原先預期的10%增加至超過15%。