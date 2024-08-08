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威剛旗下電競品牌XPG與數字王國進一步拓展商機 創造結盟綜效

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）8日宣布旗下電競品牌XPG與好萊塢視覺特效及AI虛擬人技術公司數字王國（Digital Domain）進一步合作拓展商機，由數字王國取得XPG於大中華及美洲區產品銷售代理權，結合雙方優勢創造結盟綜效，預期將為遊戲、時尚、影視、娛樂等各產業帶來嶄新的里程碑。

威剛科技董事長陳立白及數字王國執行長謝安共同出席發表會，宣布雙方合作進一步擴大，繼先前由數字王國協助威剛打造品牌大使AI虛擬人Mera於2024台北國際電腦展風光亮相，威剛看好數字王國於全球娛樂產業的優勢與地位，將有助於推展XPG全方位產品進化，同時品牌大使Mera也可望實現數字王國AI虛擬人技術應用落地，雙強聯手共同引領AI新時代的娛樂極致體驗。

威剛電競品牌XPG，致力突破產業極限，持續推出遊戲創新產品與服務，讓玩家享有更出色的遊戲嶄新體驗，而威剛不斷追求創新和極致娛樂體驗的精神與數字王國的技術優勢不謀而合，雙方聯手將可為產品與應用開創全新可能。

至於誕生於好萊塢的數字王國，歷經30多年發展，已參與製作數百部電影和劇集、數千個商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。在視覺特效、Al虛擬人和可視化等領域逐步實現全球性拓展，掌握極具競爭力的技術實力、創意思維，以及好萊塢影業IP授權洽談經驗與優勢。

看好數字王國多年在全球視覺特效及娛樂產業累積的深厚實力與領先技術，陳立白表示，非常期待與數字王國的合作，可為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌XPG未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能。

數字王國執行長謝安則說，數字王國致力研發與拓展AI虛擬人多元應用與商業模式，AI跨界應用的時代已經到了，很榮幸能與威剛結盟，整合雙方軟體、硬體及AI技術突破創新，加上數字王國在好萊塢IP授權方面別具優勢，不僅能為威剛與XPG產品帶來創新孌革，也將挹注數字王國推動AI虛擬人應用技術落地。

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